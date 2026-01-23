Jiří Paroubek: Wachmeister Flanderka z Putimi by byl spokojen…

V českých médiích se v těchto dnech objevila úžasná informace, že prý policie, rozuměj BIS, objevila mezi čínskými novináři působícími v naší zemi špióna. No považte. Úkolem tohoto údajného špióna bylo sbírat informace, které jsou podle všeho k mání ve všech českých médiích a v každé české hospodě.
Vzpomínám si, že když jsem byl českým premiérem, dostával jsem denně od BIS i od dalších dvou českých zpravodajských služeb, písemné informace. První tři týdny jsem byl pilný a ty hlouposti jsem četl. Proč hlouposti? Protože informace, které jsem se z rešerší zpravodajců dozvěděl, jsem se už předtím dozvěděl z českého, případně ze zahraničního tisku. Tím nechci podceňovat práci BIS a dalších zpravodajců, ale myslím, že se jejich role a jejich schopnosti informovat poněkud v některých kruzích přeceňují. Já ovšem k těmto kruhům nepatřím.
Z Deníku N se mě v týdnu nějaký zvídavý novinář ptal, zda a proč jsem hovořil s čínským novinářem, který byl policií označen za špióna. Pak z pana redaktora vylezlo, že jsem s údajným špiónem měl hovořit někdy před rokem a půl. Ale přiznám se, že si to nepamatuji, a tak jsem to sdělil i zvídavému novináři. Také jsem mu řekl, že si čínský novinář možná udělal rozhovor vycházející z mých hojných článků umisťovaných zj. na serveru Vaše věc a dalších serverech sám.
Český rozhlas Plus se nyní velmi ochotně zapojil do vyšetřování celé pseudokauzy. Jenom připomínám, že Český rozhlas Plus je znám svou naprosto neobjektivitou, neboť se mj. rád podílí na šíření sinofobních názorů. V tomto případě použil pro sinofobní účely jakousi analytičku ze spolku Sinopsis, který je znám jako poněkud neobjektivní kritik situace v Čínské lidové republice. Bylo by vůbec zajímavé vědět, z jakých prostředků je placen tento spolek, který spíše komplikuje vztahy mezi Českem a Čínskou lidovou republikou. Nemá smysl, abych se zabýval celým rozhovorem té dámy jánevímjaksejmenuje ze spolku Sinopsis. Budu se zabývat jen tou částí tohoto tendenčního blábolení, kterou věnovala mé osobě.
Protože informace, které podala prostřednictvím Českého rozhlasu veřejnosti jsou velmi neúplné, dá se říct že nepříliš pravdivé, musím reagovat. Hovořím s čínskými i jinými, například českými novináři, často. Mj. také o čínském projektu Pás a stezka. Myslím, že by konzumenty českých médií, tedy také posluchače veřejnoprávního rozhlasu zajímalo, o co se vlastně v tomto projektu jedná. Analytička Sinopsis zřejmě neovládá dostatečně čínský jazyk, což by měla. Protože předpokládám, že údajný čínský špión ve svém článku pravdivě popsal to, co jsem mu říkal (či ode mne opsal). Tedy, že jsem přijel postupně na tři velké světové summity (poslední z nich byl před dvěma lety) do Pekingu, abych získal informace o tomto projektu, které z českých médií bohužel získat nemohu. Jedná se právě o projekt Pás a stezka. Tento čínský projekt spočívá v poskytování úvěrových peněz zemím rozvojového světa v Africe a Asii, ale také na jiných kontinentech. Tyto neúročené peníze pomáhají v těchto zemích budovat chybějící, zejména dopravní infrastrukturu. A tak z nich byly postaveny již tisíce kilometrů železničních tratí, rychlostních silnic, dále přístavy atd…
Např. nové železnice směřují z Číny přes Sibiř a Střední Asii a Rusko do Evropy. Ale také třeba do Jižní Asie, tedy do Íránu a Turecka a dalších zemí. Do projektu jsou dnes zapojeny desítky zemí. A před 10 lety, na prvním světovém summitu čínský prezident Si hovořil zj. o tomto projektu. Projekt byl čínskou vládou tehdy dotován částkou jednoho bilionu dolarů. Po 10 letech byla tato obři částka vyčerpána. A byly uvolněny další peníze. Pokud by se Český rozhlas snížil k tomu, aby se jeho posluchači dozvěděli trochu něco více o největším světovém ekonomickém projektu dnešní doby, jsem mu plně k dispozici. Ale myslím, že Český rozhlas dává přednost ideologickým blábolům, myšlenkovým klišé a polopravdám sinoložky jánevímjaksejmenuje a o níž netuším z jakých peněz je vlastně placená.
Údajný čínský špión je stíhán podle jakéhosi kontroverzního paragrafu trestního zákona, který byl předmětem sváru již v minulém volebním období, kdy jej prosadila sinožroutská vládní koalice Petra Fialy. Předpokládám, že vláda Andreje Babiše tento kontroverzní paragraf, který může vyrobit špióna prakticky z jakéhokoliv zvídavějšího zahraničního novináře, brzy zruší.
Jinak nevím, kdo má zájem na komplikaci vztahů s Čínskou lidovou republikou. Je škoda zhoršit ihned po příchodu nové vlády vztahy Česka s podle parity kupní síly nejsilnější ekonomickou velmocí světa. Která je kromě toho naším druhým největším obchodním partnerem…
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
