Jiří Vyvadil: Trump to určitě nevzdá. A to je pro svět dobře…

Trump v rámci své předvolební kampaně slíbil revoluci v podstatě proti všemu, co tehdy Obamova administrativa, ale i administrativa jeho předchůdců včetně republikánských představovala.

Vyhlásil boj proti migraci, boj proti ekonomické globalizaci, která podle jeho názoru poškozuje Ameriku ztrátou pracovních míst, ztrátou víry ve vlastní užitečnost obyčejných amerických bělochů, vyostřeným multikulturalismem, boj proti postavení Ameriky jako světového četníka a osnovatele pořadatele barevných revolucí a vojenské agrese ve jménu šíření západních hodnot a nastartování spolupráce s Ruskem. A jako hlavní metodu práce označil nepředvídatelnost.

Zcela nesporně Amerika neměla nikdy předtím takového prezidenta a zcela nesporně ovlivní její budoucnost, budoucnost Západu a tím i světa, jako málokdo jiný.

Samozřejmě, že je to pošuk. A v jistém smyslu už přestává být nepředvídatelným protože každý ví, že jeho tweety jdou trvale od zdi ke zdi.

Ale upřímně řečeno, když se podíváte na jeho boj proti „bažině“ americké i světové je naprosto konsekventní.

Zcela kašle na floskule o euroatlantických hodnotách, není schopen opájet se slovy o výjimečnosti západní civilizace a v zásadě kašle na všechna spojenectví. Je mu odpudivá Evropská unie a i k NATU přistupuje zcela utilitárně ve smyslu hesla: Připlať a potom budeme uvažovat, zda se budeme vojensky angažovat. A navíc, i když celá americká společnost je až chorobně protiruská a jeho ministři a úředníci dělají vše pro to, aby dali Rusku zabrat, čas od času z něho vypadne něco, co svědčí o tom, že by s Putinem rád spolupracoval, ale nesmí.

Mimochodem pikantní je, že Putin říká a Trump nepopírá, že si alespoň tajně, aby to nikdo z amerických úředníků nezjistil, volají.

Samozřejmě sem tam udělá jakýsi kabaretní úkon, jako raketový útok na Sýrii, při které není nikdo nejen zabit, ale ani zraněn a kdo si nechá ukázat živoucí Damašek, je až překvapivé, jaké je to kvetoucí a rozvíjející město.

Za to všechno patří Donaldu Trumpovi dík. Jistě zase něco plácne, jistě zase vypění. Ale žádnou válku proti Rusku, kterou si tak přejí Poláci, Ukrajinci, země Pobaltí či Rumuni stoprocentně nevyvolá a na rozdíl od Obamy, Clintona, Bushe nebude ve světě podporovat natož pak zakládat barevné revoluce spojené s krveprolitím.

Samozřejmě, něco dělat musí, jinak by ho militantní Američané rozsápaly, a tak sem tam vyhlásí sankce, u kterých se ovšem ukazuje, že ve svých důsledcích dotčené země jen posílí. Rusko se například přeměnilo ze země která dovážela naprostou většinu potravin, jejich čistým vývozcem.

Jestli je chválíme, že přes velkohubost vlastně provádí nejumírněnější zahraniční vojenskou politiku možná v historii USA, nesmírně pomáhá nám Evropanům proti Merkelovým a Macronům.

Je nesmiřitelným odpůrcem proti invazi muslimských migrantů, je bojovníkem proti světovém řádu, který je založen na hospodářské globalizaci a hlavně ukazuje, jak jsou ti tzv. evropští lídrové Merkelová či Macron, kteří si EU přivlastnili a ukazují svou aroganci a přezíravosat, vlastně geopoliticky slabí.

I proto konsekventně rozbil na padrť závěry G7 a toto uskupení, které mělo ukazovat světovou nadvládu a jednotu západních velmocí ukázal jako směšnou relikvii bývalé dominance…

Bez USA jsou Německo, Francie, Velká Británie, Japonsko, Kanada jsou jen regionálními velmocemi. Mohou se sice scházet, mohou řečnit, ale to je také vše.

Trump nechce unipolární západní svět.

Chce Ameriku first, Ameriku, která bude jednat s kým bude chtít a spolupracovat s tím, s kým se dohodne.

Mezi námi: V situaci kdy Putin s Si Ťin-pching a stále více upevňují své postavení a odsouvají USA z Asie v rámci Šanghajské organizace pro spolupráce zahrnující světové ekonomické obry jako je Čína a Indie, které v celku zahrnuje 50% světového obyvatelstva a kumulovaný objem 25% světového hospodářství aniž by unavovaly donekonečna „hodnotami“ je třeba říci, že ohnisko geopolitiky a i ekonomiky se přesouvá na východ.

Zatímco v G7 se už málem fackují, v Šanghajském uspořádáni dovedou vedle sebe být i země, které často v minulosti a ostře stály proti sobě, například Čína a Indie, Indie a Pákistán.

No řekněte: Není to skvělé?

Můžeme se někdy Trumpovi smát, ale nastartoval vývoj, který v Evropě podobnými cestami bude jistě následovat Itálie, Rakousko, Maďarsko a který dříve či později má naději, že zlomí diktát Berlína i Paříže.

Donalde Trumpe, nevzdávej to!

Psali jsme: Jiří Vyvadil: Takže Donalde, natři to té G7 Jiří Vyvadil: Držme si klobouky, Západ jede z kopce a všechny cesty vedou k Putinovi... Jiří Vyvadil: Česko se všehoschopným liberálům musí bránit. Palec vzhůru pro Slušné lidi Jiří Vyvadil: Co přijde za tři neděle? Nějaká válka, či další barevná revoluce?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV