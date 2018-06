Josef Ježek: Kremace

Nejprve oznámil tiskovou konferenci na velmi neobvyklém místě, před vchodem do Lumbeho zahrady, aniž by cokoliv sdělil, jaké téma tento briefing bude mít. Nadto bylo oznámeno, že bude jen prohlášení, jakékoliv dotazy nebudou připuštěny. Fantazie medií se rozjela na plné obrátky: Prezident oznámí svojí abdikaci, sňatek své dcery Kateřiny, termín návštěvy Donalda Trumpa, vyhazov kancléře Mynáře a další a další. Sázkové kanceláře začaly brát na jednotlivé tipy sázky, nejvyšší kurz 2500 : 1 měl tip, že Zeman založí neziskovku s Miroslavem Kalouskem.

Vše bylo nakonec jinak. Prezident přišel, roztáhl před novináři červený hadr, jako toreador dráždivou muletu před býkem v aréně, prohlásil, že jsou to trenýrky, které kdysi Ztohoven vyvěsili nad Pražským hradem a pak ten hadr hodil na oheň. Přitom prohlásil, že končí éra spodního prádla v české politice. A přítomní novináři a media mu tuhle návnadu spolkla i s navijákem.

Jak je totiž patrné z některých záběrů, ten červený kus látky vůbec nebyly ony slavné trenýrky. Byl to rudý prapor, „to avantgardní lidstva znamení“, jak kdysi napsal jeden pomýlený český básník, symbol bývalého Sovětského svazu. Pod záminkou spalování spodního pánského prádla se tak náš prezident veřejně distancoval od svých dosavadních proruských postojů. Pouze to zastřel jakýmsi jinotajem, na který ovšem novináři ani media vůbec nepřišla. Bohužel opět tím potvrdila to, co si o nich pan prezident myslí už dávno, když je přirovnává k chlévské mrvě.

My, kteří jsme tento fígl prohlédli a rozšifrovali jeho poselství, nyní s napětím čekáme, jaké další kroky v této oblasti hlava státu učiní. Jistě nás za krátký čas opět něčím nevídaným překvapí. Jak je totiž známo, cesty páně prezidentovi jsou nevyzpytatelné.

Zbývá už jen otázka: Kdo nosí ony trenýrky, který vlály nad Hradem?

autor: PV