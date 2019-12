Karol Hrádela: Odhadl jsem rozhodnutí nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana

Nejsem věštec, ale... V souvislosti s příspěvkem zveřejněným dne 2. prosince v 19:16 na mém facebookovém profilu jsem dnešního dne dopoledne poskytl komentář Parlamentním listům k jejich dotazům na možnost zneužívání trestních řízení k politickým cílům a k tomu, co se dá očekávat, že odpoledne oznámí nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Tento rozhovor Parlamentní listy vydaly v 13.56 hod (k přečtení zde). Možná se čekalo, jak rozhodne nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a zda mám pravdu, či se pletu ohledně obsahu jeho rozhodnutí. Škoda.

Zdá se, že pokud to, co píší Novinky (zde) je pravdivé, jsem podobně jako ve věci církevních restitucí i zde odhadl přesně výsledek a to, co se stane. Až mne to děsí. Vždyť jsem psal při odhadování výsledku, že: „Pokud by však měli konspirátoři pravdu, tak celá causa skončí tím způsobem, že tak jak bylo zastaveno trestní stíhání Jaroslava Faltýnka, tak bude zastaveno trestní stíhání většiny dalších osob, protože je neudržitelné. Nemohu však vyloučit, že by mohlo pokračovat trestní stíhání Babiše a té paní, která podepsala dotace. Samozřejmě bych to nespojoval s tlakem státních zástupců na premiéra v souvislosti s politikou a zákonem o státním zastupitelství.“

Autorem glosy, převzaté a redakčně upravené z jeho FB profilu, je advokát JUDr. Karol Hrádela.

Psali jsme: Babiš řádil: Prasárna, sprostá a vylhaná kauza. Jdou po mně. Ale já to zvládnu Babiš: Ulevilo se mi, premiérem zůstanu. Ať je předsedou ODS Novotný z Řeporyj Odejděte z vrcholné politiky a umožněte nezávislé došetření kauzy Čapí hnízdo, vyzývají Piráti premiéra Právník: V tradičních demokraciích by už Babiš rezignoval

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.