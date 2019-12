Lubomír Man: Absolutně nezbytná úloha slovníku v boji ČT proti Rusku

A to totálně naddimenzovanou přemíru následujících dvou výrazů: ruská hrozba a nelegální anexe Krymu Ruskem. Jako kdyby si moderátor dal pro tentokrát za úkol narvat obojí, ať to stojí, co stojí, pokud možno do každé věty svého referátu. A bylo to opakování téhož a stále dokola a dokola tak nápadné a nepřirozené, že nemohlo být náhodné.

Takže co? Dostali redaktoři zpravodajství ČT od svého vedení nový úkol, anebo jim byl starý úkol jen důrazně zopakován.? A to nejspíše v tomto znění „Opakujte tytéž dva výrazy svým posluchačům tak často a po tak dlouhou dobu, až se v jejích mozcích usadí jako zcela přirozené a nevyvratitelné skutečnosti. A kdo z vás jich dokáže načvaňhat do svých pořadů vůbec nejvíc, bude odměněn zvláštní vánoční prémií. Malou slavnost při jejím předávání obohatí svým duetem herci Mádl s M. Issovou“.

Že jsou ovšem skutečnosti, ať už týkající se ruské hrozby či nelegální anexe Krymu někde zcela jinde, to nesmí redaktory ČT – včetně Tomáše Šponara – samozřejmě zajímat. On dostal úkol a musí jej plnit. Jinak může jít, odkud přišel.

Je to volba nelidská, a jde pro všechny redaktory, nejen tedy pro pana Šponara, o volbu o to nelidštější, že se stále z různých alternativních webů mohou ještě i dnes dovídat i pravdy jiné, než jsou ty, které sami hlásají. Což je např. v případě nelegální anexe Krymu Ruskem toto Prohlášení šéfa AALEP ( Asociace akreditovaných právníků pro styk s orgány veřejné moci EU) Christiana Fouloye, které bylo vydáno už před půldruhým rokem a na našich alternativních webech se shodou okolností objevilo před několika málo dny.

Zde je z něj to nejpodstatnější:

„Ještě i po 3,5 letech po vstupu Krymu do Ruské federace se i nadále na Západě zpochybňuje právo vůle krymského obyvatelstva a hovoří se o „ anexi“ poloostrova Ruskem.

V tomto případě právní analýza ukazuje, že připojení republiky k Rusku bylo v souladu s ustanoveními ústavy Ukrajiny - a to zejména v části 10, věnované Krymu, a vztahují se na samostatný právní status tohoto regionu, který se „ právně opírá o právo národa“. Existovala v ní také možnost uspořádat referenda na místní úrovni. Ústava Krymu z března 2014 rovněž předpokládala referenda „ o jakékoliv věcné problematice občanů“ (článek 48). S ohledem na tuto skutečnost AALEP uznala zákonnost postupu dobrovolného vystoupení Krymu z Ukrajiny i prohlášení o nezávislosti a následné žádosti o vstup do Ruska“.

A tak přemítám: Když si tohle člověk přečte, není mu asi dvakrát příjemné dvacetkrát či padesátkrát opakovat nelegální anexe Krymu Ruskem v průběhu půlhodinového programu Horizontu.

Ale klid, pane Šponare. Stále častěji se z různých stran – a teď už dokonce i ze strany policie – ozývají hlasy, že je třeba všem webům, které takováto prohlášení, jako je např. i ono prohlášení šéfa AALEP, zveřejňují, zakroutit krkem.

Dobrá zpráva pro vás: Až k tomu dojde, bude na tom vaše svědomí ještě líp, než je teď, protože pak se už o žádném prohlášení šéfa AALEP za žádných okolností a též nikdy nedovíte. A s ještě větším klidem než dnes a též už bez sebenepatrnějších rozpaků budete padesátkrát během půlhodiny opakovat výraz nelegální anexe Krymu Ruskem.

Ale jaksi se mi nechce vám k takovémuto budoucímu triumfu gratulovat.

