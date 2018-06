Lubomír Man: Měli jsme Laufera – a s ním i krásnou řeč

Rozšířím to. Měli jsme i Procházku, Mašlonku, Zelenaye, Malinu, Poláka a Holubce, všechny to reportéry, kteří mimo znalosti sportovní matérie, jež byla jejich chlebem nejvezdejším, ovládali skvěle i své mateřské jazyky.

Rozšířím to. Měli jsme i Procházku, Mašlonku, Zelenaye, Malinu, Poláka a Holubce, všechny to reportéry, kteří mimo znalosti sportovní matérie, jež byla jejich chlebem nejvezdejším, ovládali skvěle i své mateřské jazyky, nekoktali, nezadrhovali se v řeči, nemluvili zbytečně, vyjadřovali se téměř vybraně, takže řecká zásada kalokagathie, to je spojení krásy těla (a sportu) a krásy ducha (a jazyka) se v přeneseném smyslu slova uplatňovala i ve sportovním reportérství. Národ své reportéry miloval, obdivoval je a sportovní reportáž bývala i prožitkem kulturním, což začalo brát poněkud za své, když kdosi vymyslel, že by bylo prospěšné, kdyby se vedle vyškolených reportérů posazovali k mikrofonu i bývalí sportovci, fotbalisté, hokejisté atd.

V některých případech to nebylo a není na škodu, to např. když se k mikrofonu postavil bývalý fotbalista Slavie Hyský, kterému české vyjadřování nedělá potíže ani náhodou, ale – bohužel - ten teď sedí jen ve sportovním studiu ČT v Praze a v Moskvě funguje další bývalý fotbalový hráč, který se sice (hlavně odborně) snaží, ale dar jasného a čistého vyjadřování mu prostě dán nebyl.

K lítosti všech, kteří by ke krásnému sportu rádi ocenili i krásné slovo.

Lubomír Man

Psali jsme: Rusko vám otevírá své srdce, pozdravil Vladimir Putin návštěvníky mistrovství světa. Dějí se kolem toho velké věci Tomáš Haas se směje tomu, co se před mistrovstvím světa píše o Rusku Peter Zvolenský: Jak mohou USA a jejich kamarádi poškozovat průběh šampionátu v kopané v Rusku Sporťák Míra Bosák promluvil o Zemanovi, Rusku, Jaromíru Soukupovi a zahrozil vám, co nadáváte na jeho ČT

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV