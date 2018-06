Lukáš Kovanda: Češi se nebojí o práci a kupují zboží, které nutně nepotřebují

Nedochází ani k citelnému poklesu, ani nárůstu, a maloobchod si již řadu měsíců udržuje svoji velice solidní výkonnost. V porovnání s loňskem však spotřebitelé kladou mnohem větší důraz na spotřebu nepotravinářského zboží, zatímco spotřeba potravin se meziročně dokonce propadá.

To signalizuje, že jsou si spotřebitelé poměrně jistí ohledně své finanční situace v nejbližší době. Nepředpokládají příliš ani to, že by mohli přijít o práci, takže se nebojí navyšovat své výdaje za zboží právě nepotravinářské povahy, které k životu v celé řadě případů nutně nepotřebují.

Jejich spotřebitelský optimismus, nejvyšší za posledních více než dvacet let, je podporován nejrychlejším růstem reálných mezd za posledních patnáct let a současně nejnižší mírou nezaměstnanosti za posledních takřka 22 let. Česká ekonomika kulminuje, ale v letošním roce ještě spotřebitelské výdaje silné zůstanou. Za celý rok vykážou růst o 7,1 procenta.

autor: PV