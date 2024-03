Martin Herman: Klobouk dolů, pane Rakušane! Děláte to dobře a zbytek vlády vám to baští - nic jiného jim nezbývá

reklama

Je třeba předeslat, že předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan ví, co dělá a dělá to dobře. Je mu také jasné, co si může dovolit a co mu u vládních partnerů projde.

Projde mu totiž všechno.

A bez jakékoli diskuze mu taktika okopávání koaličních partnerů nese ovoce.

Pokud si mohu dovolit malé zamyšlení, jak budou vypadat volební preference vládních stran třeba za půl roku, tak můj typ je 15% pro SPOLU (ODS 10, TOP09 3,5 a KDU-ČSL 1,5), Piráti půjdou dolů jen lehce, takže také cca 10% a STAN? Ten půjde nahoru. Střízlivým odhadem dávám 10% i jemu.

A to všechno jen proto, že Vít Rakušan a jeho noví poradci moc dobře vědí, co chtějí a jak toho dosáhnou. Nekoukají napravo, ani nalevo. Neřeší přátelské vztahy, úmluvy, ani koaliční sliby a bez skrupulí využívá a zneužívá koaliční partnery.

Hází na ně vše nepovedené a sami si jedou jen věci, které lidi tzv. berou. K tomu si jako sypou popel na hlavu a Vítek říká v šatně „Už dost, chlapi. Takhle to dál nejde…“.

A směje se, jak mu ta taktika vychází.

Ptáte se, jak je to možné? Jednoduše. STAN je, díky svým 33 mandátům, zásadním koaličním hráčem a to, co by neprošlo Lidovcům, Pirátům, či TOPce, to Rakušana a spol. vůbec nemůže ohrozit.

A to všechno jen díky hrabivosti vládních stran, které do vedení státu nainstalovaly celé stranické aparáty s platy 100 tisíc a výš, a nechtějí se toho vzdát. Pro zmíněné straníky by to totiž znamenalo velký skok, existenční problémy a následné bouře a vnitrostranické rozkoly.

A proto nikdo nechce riskovat, že by snad naštval STAN a ten by pak mohl položit vládu.

Takže kdo si myslí, že jednoho krásného dne premiérovi dojde trpělivost, práskne do stolu a řekne po vzoru řidiče Karla (Miroslav Krobot v Účastnících zájezdu) „Mě tu na hlavu nikdo s**t nebude,“ tak ten se plete.

Premiér totiž budí dojem, že maximálně vyšle signál a řekne „Tak takhle tedy ne, to si to pojďme všichni vyříkat, ale děláme to dobře. Tak je to správné, tak to má být. Děkuji vám.“

Odpověď na úvodní otázku „Jak dlouho budou ještě vládní strany tolerovat Rakušanovi to jeho okopávání kotníků ostatním koaličním partnerům,“ je tím tedy daná.

Budou mu to tolerovat až do voleb, protože každý měsíc u koryt se počítá, a oni ho klidně nechají vyšplhat po vlastních zádech a problémech a nechají ho aplikovat jeho styl týmové hry: Použít a zahodit. Piráti by mohli vyprávět…

A navíc nelze přehlédnout ještě jednu důležitou věc. Všechny tyhle vládní roztržky, výjezdy „bez cenzury“ a házení chyb na koaliční partnery nám krásně (a to je bezesporu také jedním z cílů současné činnosti STAN) dávají tak nějak do pozadí chyby policie před zásahem na FFUK a také celý DOZIMETR.

Klobouk dolů, pane Rakušane! Tentokrát bez jakékoli ironie. Děláte to dobře a zbytek vlády vám to baští. Všechno vám jde jako na drátkách…

Zatím.

