Martin Komárek: Poche

To jsou v politice prkotiny.

Poche je pražský šíbr s nepatrnou kvalifikací na místo ministra zahraničí.

Jak tedy mohl dostat nominaci a proč se o něm tak mluví? Abychom to zjistili, musíme nahlédnout do nechutného břicha politické strany, v tomto případě ČSSD. Chlápek, který to se svými lidmi „umí“ je ve straně neocenitelný. To „umí“ znamená, že je dokáže zastrašit i odměnit, jdou mu na ruku. A takovým chlápkem je u pražských sociálních demokratů Poche.

Pomohl Hamáčkovi získat křeslo šéfa ČSSD. Nebo alespoň vzbudil dojem, že mu pomohl. V politice nikdy nevíte, co je skutečnost a co je dojem.

Poche sám a celá pražská buňka žádá odměnu a Hamáček ji musí dát.

Babiš i Zeman vědí, kdo je Poche. Ví to i Hamáček. Teď hrají spolu pingpong na téma, jak se ho co nejelegantněji zbavit.

To, co čtete v novinách nebo vidíte v televizi je nesmysl.

Jde prostě o to, co Poche dostane, aby se kandidatury vzdal.

Vyšlo na komarkovynoviny.cz. Publikováno se souhlasem autora.

Psali jsme: Zeman přijme Pocheho v pátek v 15 hodin Poche? Hamáček má plán B. Ale nepoví jaký Večerní schůzka šéfů ANO, ČSSD a komunistů nerozhodla. Spor o Pocheho bude na Zemanovi Premiér Babiš představí ministry po jednání Zemana s Pochem, uvedl Filip po dnešním jednání

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV