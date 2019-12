Miroslav Kulhavý: „Celebrita“ ODS chce uctívat Vlasovce

Co Vy na to, pane Fialo?! Kdy už přestanete kličkovat; možná že už vybíráte památník pro Wehrmacht a ten Řeporyjec jen vyryl zkušební brázdu Vlasovem. No, nebudu Vám napovídat, ale věřím, že památník SS ještě zatím počká.

Co to tam sedí v Řeporyjích za exota – překonal v hulvátství a sprostotě i Mirdu chemika s Ráthem dohromady! To jej místní občané nechají vylévat tu nejsmradivější žumpu až do konce volebního období?! Petice a referendum o nových volbách do zastupitelstva by to mohlo změnit. A nebo občanům v Řeporyjích stačí, že je ten komediant „proslavil“ až v Moskvě?! Každopádně návrh na stavbu památníku Vlasovcům, na jejichž vzniku a činnosti se neshodnou ani historici, je krokem do prázdna a zdůvodňovat to co by bylo kdyby, je diletantské.

Na Vlasovce je nutno se podívat prizmatem srovnání s trpícími vojáky a důstojníky v zajateckých táborech, kteří odmítli jakoukoli spolupráci s nacisty. Jistěže to byla těžká volba; konkrétně mezi strádáním v táboře s malou nadějí na přežití a jistou šancí přežít, ale za cenu pozvednutí zbraně proti vlastním. Ti, kteří zvolili přežití za každou cenu, lze z pohledu pudu sebezáchovy do určité míry chápat, ale určitě není co oslavovat, byť následné skutky byly možná pokáním, v horším případě situační spekulací. Ale ani to nakonec nevyšlo, protože většinu z nich předali Amíci zpět Rusům.

Poukazovat na to, že v některých částech Prahy znemožnili wehrmachtu průchod Prahou, je sice pravda, ale současně je to klamné, když naopak, aby nedošlo k ničení historické Prahy, ČNR 8.5.1945 v odpoledních hodinách průchod německého vojska za dohodnutých podmínek umožnila. Ta řeporyjská celebrita z řad ODS se ohání cca třemi sty padlými, ale určitě nemá zmapováno, kolik z nich se podílelo na masakru při potlačení varšavského povstání!! A takové by chtěli v Řeporyjích oslavovat?!

Myslím, že každému s IQ přes 80 je jasné, že případné vrahy civilistů oslavovat nejde; horší je příslušnost toho balíku sprostoty z Řeporyj k ODS. K té ODS, která se ústy svých lídrů ke svému „světoznámému“ členu raději nevyjadřuje. Volby jsou ještě daleko, ale buďte ujištěn, pane Fialo, že Vám to dnešní přešlapování ODS v rozhodný okamžik připomenu; tedy hlavně voličům, kteří by ODS mohli neinformovaně dát svůj hlas.

