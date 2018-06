Miroslav Kulhavý: Kdo stanovuje kritéria extremismu? A podle čeho?

Jistě by se našly i definice kladoucí důraz na jiné hodnoty, ale obecně se dá říci, že extrémní je to, co je dosti vzdálené většinovému názoru nejsilnějších soc. skupin populace a co je na hraně nebo se vymyká pravidlům, kterými se společnost řídí.

Před cca 10 - 5 lety byli jasnými extrémisty (i dle zpráv BIS dodnes) ti, kdo odmítali migranty - muslimy. Pak Merkel otevřela svou vlastizrádnou a EUzrádnou náruč, nezvládla to a jsou na světě kvóty. Stát (vláda) sice přesně neudává, proč kvóty odmítá, jen se ohání pravděpodobností, že přišedší stejně odejdou na Západ. Ti odvážnější a otevřenější obviňují Merkel z nesmyslné pozvánky a dodávají to podstatné: pozvala si je sama, tak ať se o ně taky sama postará. Tedy to, co požadovali před lety ocejchovaní extrémisti, ( a propagátoři multikulti mají dodnes v zásobě pestrou paletu dalších nálepek), dnes vláda činí; je tedy extrémní?

Až se změní současná garnitura politiků v Evropě a pomalu k ní dochází, a nemá-li demokracie odejít na smetiště dějin, musí se konečně začít DŮSLEDNĚ uplatňovat její principy. Rázem vyvstane to, co bylo a je nejvíce považováno za extrémní, tedy že islám nemá v demokratické Evropě své místo. Jsem zvědav, jak si naše BIS ve své roční zprávě obhájí, že ti, co o islámu stále tvrdí to stejné a mají dle demokratických zásad nevyvratitelnou pravdu, budou i nadále vedeni v kolonce extremismu. Ten paradox, že lze označit pravdu za extremní, asi vstoupí do dějin.

Na aktuální společenské (hlavně mediální) scéně si své místo na výsluní „vybojovaly další vše mlžící pojmy: populismus v kontrastu s politickou korektností. Populismem se nejvíce ohánějí ti, kteří současně také nadužívají pojem extremismus. Vůbec si nechtějí připustit, a media včetně ČT jim v tom nadměrným prostorem zabraňují, že jsou to oni, kdo se dostává v souvislosti s muslimskými migranty, při nadměrném a nesprávném mávání lidskými právy a humanitou, na okraj společnosti, tedy do extrému. Prosazovat přítomnost lidí se středověkou náboženskou rétorikou, na které nositelé nechtějí (a nebo nemohou) nic měnit, je extremně nebezpečné, zvláště, když už z praxe je zřejmé, že demokracie islámskou ideologii nedokáže pozřít a musí ji ustupovat. Neslučitelnost obou systémů řízení společnosti je očividná a je jen ku prospěchu věci, že těch, kteří jsou z různých důvodů slepí – extrémní, je stále méně a méně. Smutné, odsouzení hodné a ke změně již dlouho nazrálé je, že i kdyby jich zbylo posledních deset, budou mít v ČT prostor, jako kdyby jich byl milión!

Za pozornost také stojí, že ti, kdož slepě stojí za Halíkem a nebo stále ještě prosazují multikulturní Evropu (někdy cíleně zištně), zpravidla nemají příslušné znalosti o islámu a jeho historii, a nebo (a to je ještě horší), vědomosti mají, ale budoucí negace z přítomnosti islámu v Evropě cíleně abstrahují. V Německu těch, co stále ještě stojí za Merkel, také kvapem ubývá a zdá se, že její politický konec je již v dohlednu. Již dříve vyšlo také najevo, že vítací nadšení mezi občany (záběry z nádraží) se dá nazvat mediální opičárnou, neb za tím byly i Sorosovy peníze. Právě skončený summit a potvrzení toho, že kvóty jsou mrtvé (byly již od počátku), nic neřeší.

Když se poukazuje na to, že ČR není uzavřena migraci (přes půl miliónu přijatých), lze vzápětí konstatovat fakt, že se nedá dát rovnítko mezi pravoslavným příchozím z Ukrajiny a muslimem z Afriky či Asie. To je m.j. to největší provinění Angely Merkel, že nedokázala (nebo nechtěla?) do svého rozhodnutí v členit současné, ale hlavně budoucí nebezpečí plynoucí ze zvyšujícího se počtu muslimů v Evropě.

Extremismus je m.j. dokladován při zjištění prohlašované nebo dokonce písemně deklarované nenávisti proti určité skupině nebo skupinám obyvatel, což islám činí v obou formách až nadstandardně. Kritik tohoto jevu pak tedy zůstává stále jen kritikem a není žádný extrémista. To, že se to nechápe takto jednoznačně, mají na svědomí především média a stále více se ukazuje, že na pomyslné špici jsou, jak jinak, opět ČT a spřízněný Český rozhlas. Od t.z. „spacákové revoluce“ to jde s objektivitou stále jen z kopce a lidově řečeno prezentují se tak, jako by sežrali všechnu moudrost světa. Mají však smůlu a jejich kritika ostatních médií, hlavně na Newsroomu, kde jsou hodně napadány také PL, svědčí o určité nervozitě z významné ztráty sledovanosti. Prostě, už jim věří stále méně a méně občanů a ti si hledají jiné zdroje informací.

Tak, jak se pro záchranu Evropy musí vyměnit současná vládnoucí garnitura (vlády i vedení EU), tak stejně bude nutné i u nás doma udělat pořádek jak v organizacích financovaných státem, tak i ve veřejnoprávních médiích. Pohár samolibosti a sežrané moudrosti již před časem přetekl.

