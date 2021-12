Miroslav Kulhavý: Veřejná zlodějna má podtitul evropská spolupráce

Úspěšný malíř středního věku, který již vešel ve známost v odborných kruzích, začal – po několika výstavách – své obrazy lacino prodávat; jak soukromníkům, tak i galeriím. Po té se v přestrojení účastnil prodejních dražeb, kde za velmi vysoké částky své obrazy kupoval zpět. Když to rodina zjistila, nechala jej umístit do psychiatrické léčebny s nadějí, že ho tam vyléčí.

Tento možná až zbytečně dlouhý úvod popisuje Českou republiku s tím rozdílem, že není jako ten malíř v převlečení. Mám na mysli dodávky u nás vyrobené elektřiny na evropskou energetickou burzu v cenách na grafu někde dole u kotníku, ale zpětný nákup se vyšplhá nahoru až do výšky prsou. Jednoznačně to vypadá, že tenhle paskvil vymyslela EU jako sebezničující argument; tedy jako silnou munici do rétoriky těm, kteří touží EU opustit.

Bohužel, pro státy nic takového jako je léčebna v blázinci neexistuje; občané mají pouze možnost poslat ty, kteří takovou hovadinu připustili, na politické smetiště a na EU udělat dlouhý nos.

Recept je jediný: Elektřinu, kterou vyrobíme, spotřebovat doma, a to v cenách, jaké jsou na domácím trhu obvyklé, a především státem regulované. Přebytky je možno nabídnout a i smluvně ošetřit. Odbočím: Zastánci jedinečnosti EU mají jeden nejsilnější argument – dotace od EU. Nejsou ale tyhle šachy s elektřinou skrytá zpětná platba? A mj. už víckrát připomínané nezdaněné zisky zahraničních firem a koncernů, převáděné z ČR do zahraničí, jsou na stejné úrovni mínusů pro ČR.

A vůbec by se měly strategické sítě a suroviny vrátit do státních rukou. Důvod? Vedle jiných je nejdůležitější bezpečnost. Elektřina, plyn, voda včetně rozvodných sítí. Stejně tak těžba a zpracování strategických surovin, když ne ve státních rukou, tak určitě pod bedlivou státní kontrolou, třeba formou minimální spoluúčasti se smluvně zajištěnou nepominutelností v rozhodování.

Nelze nezmínit velké téma, určitě na samostatný velký článek, a to směřování EU k federativnímu uspořádání, kde ještě více než dnes by rozhodovaly velké státy – určitě Německo a Francie. U Německa bych se pozastavil; je neskutečný paradox prosadit doma nejadernou a neuhelnou výrobu elektřiny, ale zcela samozřejmě brát z ČR (ze skoro kolonie) elektřinu, vyrobenou ze stejných zdrojů! To je pokrytectví nejvyššího řádu.

Stejně tak lze do protikladů zařadit obchod či sankce vůči Rusku. EU pod patronací velkých států vyhlásila vůči Rusku sankce za jeho politicko-vojenské kroky, řadě států (včetně ČR) negativně zasáhla do zahraničního obchodu, ale tyto vůdčí státy navýšily o podstatné procento svůj obchod s Ruskem! To je jako jednou rukou trestat potomka za drogy a druhou rukou kouřit mariánku a šňupat koks.

S tím souvisí náš přístup k strategickým komoditám, zvláště k ropě, plynu a právě k elektřině. Vše se týká Ruska včetně dostavby jaderných bloků. Vyřadit z potenciálních dodavatelů Rosatom s argumentací přihlouplých zaujatců je hrubá chyba. Mít v ruce strašáka, že závislost na ruském dodavateli jde proti bezpečnosti státu, je opět skrytě silně pokrytecký argument. Nejenže tu už máme ruské technologie (tady odzkoušené), také spoluúčast českého strojírenství není zanedbatelná, ale i dodávky jaderného paliva už léta běží a jsou bezproblémové. Tak jako v minulosti lze smluvně dohodnout, že část strategických technologií bude vyráběna u nás, a křiklounům o závislosti na dodávkách jaderného paliva je potřeba důrazně připomenout (což záměrně zamlčují, byť to znají), že předzásobení je pětileté, a za pět let se toho může změnit hodně.

Dala by se napsat kniha na výše zmíněná témata, ale jedno je jisté a jednoduché: Slepé následování všech (debilitou zavánějících) rozhodnutí orgánů EU vede do zbytečné chudoby a pravděpodobně i k střetům mezi státy.

Jestli se pro nízké politické rozmíšky naplnila Letná, tak protest proti neskutečně tupé energetické politice EU včetně nedomyšlenosti projektu Green Deal by měl být nejméně dvakrát větší. Pokud si kdokoli dá na první místo zájmy ČR, musí dojít k podobným závěrům. Vždy jsem byl a jsem pro širokou spolupráci evropských států, ale jen s přirozenou podmínkou, že smlouvy, dohody, programy a já nevím, co ještě, jsou výhodné pro obě strany! A proto každý, kdo prosazuje (o jedné straně v nové vládě to snad vědí všichni) stávající politiku EU, je zrádce České republiky!

