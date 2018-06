Miroslav Macek: Cikánům sociální dávky z jejich daní, Čechům také tak

Vždy jsem vystupoval proti finančním náhradám církvím – mnozí jiní za majetek ukradený komunisty nedostali nic, někteří jen část majetku nebo celý, ale zdevastovaný, navíc jdou z našich daní finanční náhrady i církvím, které tehdy ani neexistovaly. A dvojí metr je z principu vždy špatný. Své církve by také měli vždy financovat jejich věřící (což by mělo platit i pro ostatní spolky a sdružení).

***

Na druhé straně se ovšem smlouvy mají vždy dodržovat, a kdo by měl jít více příkladem, než stát. Lepit vládu (navíc s komunisty) za cenu jednostranného porušení již jednou podepsané smlouvy není nic jiného než politická prasárna. Ovšem vzhledem k těm, kteří tak chtějí učinit, nelze se příliš divit. Navíc peníze, pokud vše nezatrhne Ústavní soud, poplynou nikoliv zpět k daňovým poplatníkům, ale do bezedné státní kasy a tedy do rukou plýtvavých přerozdělujících polobohů…

***



Razantní snížení počtu eurokomisařů z nynějších 28 na 18 a pouze jedno ze současných dvou sídel Evropského parlamentu požaduje rakouský kancléř Sebastian Kurz (ÖVP). Jeho země se 1. července ujímá předsednictví a Kurz je ostrým kritikem hospodaření EU, napsal server deníku Die Welt. Unie by podle Kurze měla „pečlivě zacházet s penězi evropských daňových poplatníků“.

Ta nová rakouská vláda dlouho nepřežije, obávám se…doufám jen, že to neskončí humanitárním bombardováním Vídně…

***



Kráva jménem Penka se zatoulala z bulharské farmy až do Srbska, načež byla jedním z tamních farmářů navrácena majiteli. Ze zvířete se však rázem stal „ilegální imigrant“, neboť Srbsko není členem EU a zúčastnění se vyhnuli řádné administrativě. Nevinný útěk tak krávu vyjde draze, podle bezpečnostních nařízení EU totiž bude muset být utracena, píše deník Daily Mail.

Dodávám: Skvělý návod k všeobecnému použití!

***



Nový slovník naučný:

Kontroverzní plynovod = nejdoucí přes Ukrajinu.

***



Stanislav Křeček obhajuje daň z nemovitostí:

Pokud někdo zabere část země pro svůj dům, odebere tuto část z užívání ostatním a musí za to platit.

Nač ta nedůslednost, táži se. Když někdo zabere svým tělem prostor, který bych mohl využívat já, měl by za to též platit, a to podle velikosti zabraného prostoru. Také ostatní dýchají vzduch, který mi odebrali a měli by tedy za to platit, a to podle kapacity plic.

A co kontrolních úřadů a kontrolorů by mohlo vzniknout!

***



ČSSD dosáhla ve volebním modelu CVVM nejlepšího výsledku od podzimních voleb do Sněmovny. S třinácti procenty by skončila druhá za ANO s devětadvaceti procenty.

Tolik zpráva na idnes. Vox populi k tomu dodává: Tento výsledek průzkumu Vám dodává Agrofert a Penam…

***



Přečteno na facebooku:

Buďme si skutečně rovni!

Cikánům sociální dávky z jejich daní, Čechům také tak.

Psali jsme: Miroslav Macek: Škatulkování voličů je absurdní Miroslav Macek: Za blížící zánik euroatlantické civilizace nebudou odpovědni barbaři, ale místní dobroserové Miroslav Macek: Čím dál tím rychleji se řítíme do maelströmu nadnárodní vlády „myšlenkové policie“ Miroslav Macek: Většina lidí musí být buď s někým, nebo proti někomu, neboť sami se sebou nevydrží…

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV