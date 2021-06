Miroslav Macek: Epidemii koronaviru vyhlásili politikové, nikoliv hygienici

reklama

Spekulace o "covid pasu" jsou jen zlovolnou dezinformací, uvedlo české ministerstvo zdravotnictví na svém webu dne 21. 12. 2020.

Bývalá hygienička Eva Trávníčková: epidemii koronaviru vyhlásili politikové, nikoliv hygienici. Také nemohli, neboť ze zákona existuje tzv. hygienický práh, při jehož dosáhnutí a překročení se vyhlašuje epidemie. A ten činí 1600 veškerých respiračních onemocnění na 100.000 obyvatel v posledních 7 dnech, tedy 160. 000 na 10 milionů obyvatel Česka. Jenže jak při vyhlášení prvního výjimečného stavu, tak při vyhlášení druhého, nebylo toto číslo naplněno ani ze čtvrtiny.

To jen, abychom se nadále nevymlouvali na to, že za to či ono může epidemie koronaviru. Nikoliv, mohou za to ti politikové a „experti“, kteří koronavirus využili a zneužili k vybuzení strachu a hysterie a ke svým nekalým cílům a kšeftům.

Maďarský premiér Viktor Orbán odmítá zvyk, že hráči před fotbalovým utkáním pokleknou na znak solidarity s oběťmi rasové nerovnosti. „Já s tím nesouhlasím. Na sportovištích to nemá místo,“ řekl Orbán na čtvrteční tiskové konferenci.

Podobná gesta podle předsedy maďarské vlády souvisí s historií a kulturou daného národa. „My v Maďarsku klekáme před Bohem, před svou zemí a před láskou, kterou žádáme o ruku. My od našich sportovců v národním dresu nečekáme, aby poklekli, ale aby bojovali, vítězili, a pokud se to nepovede, aby umírali vestoje,“ dodal Orbán.

Podle maďarského premiéra je zmíněné pokleknutí maďarské kultuře zcela cizí. „Pokleknutí vymyslely bývalé otrokářské země, ale Maďarsko mezi ně nikdy nepatřilo,“ zdůraznil Orbán. „Pokud jste hostem v naší zemi, pak musíte chápat její kulturu a neprovokovat hostitele. Politika nemá ve sportu místo,“ dodal.

Dodávám: Nenajde se v české kotlině, moravských úvalech a zbytku Slezska politik, který by pronesl podobná slova, abych měl na podzim koho volit?

Evropská komise zažalovala Česko a Polsko u soudního dvora Evropské unie kvůli tomu, že nedovolují cizincům z EU vstupovat do politických stran. Podle unijní exekutivy tím obě země omezují jejich právo kandidovat v evropských volbách a ve volbách do zastupitelstev za stejných podmínek, jaké mají čeští a polští občané.

„V důsledku tohoto omezení nemohou občané z ostatních členských států EU s bydlištěm v Česku nebo Polsku plně uplatnit své právo kandidovat ve volbách do místních zastupitelstev a ve volbách do Evropského parlamentu za stejných podmínek jako státní příslušníci těchto států,” uvedla komise.

Není už opravdu nejvyšší čas uplatnit staré české přísloví „Kdo uteče, ten vyhraje?“

