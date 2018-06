Miroslav Macek: K zastření čeho podstatného celý ten happening sloužil?

Vyvěšení trenek na Hradě byl podle mnohých angažovaný umělecký počin skvělých umělců. Spálení trenek na Hradě je podle těch stejných dementní počin mizerného prezidenta.

Něco zřetelně nesedí…

Na druhé straně jsem přesvědčen, znaje Zemanův „vepřoknedlozelový“ smysl pro humor, že to pokládal za skvělou a vtipnou zábavu. Že jenom on a jemu podobní, to pro něj není podstatné…

(Moment, teď se asi mýlím: najdou se i tací, kteří v tom budou vidět skvělou odvetu za příkoří, která mu způsobovali angažovaní umělci a novináři. Což o to, mstivý je dost, ale vězte a věřte, že jde opravdu jen o projev jeho osobitě trapného smyslu pro humor.)

Což ovšem vůbec neznamená, že podstata není zcela jinde: k zastření čeho podstatného celý ten happening sloužil?

Psali jsme: Akce podpálené červené trenýrky jede dál: „Zeman nachcal do mraveniště a pochcaní mravenci už kvičí!“ Jindřich Šídlo omdlel, v ČT to radši ani nepustili... VIDEO Je mi líto, že z vás dělám blbečky... Prezident Zeman si nechal nastoupit hlavně pražské novináře a před nimi hodil na oheň červené trenýrky Ivo Fencl: Trenky v zahradách. Komentář jen rozmarný Prezident Zeman: Čas spodního prádla v politice skončil

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV