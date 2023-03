Miroslav Macek: Lopatky, rýče, vidle a cepy pro Ukrajinu

reklama

Australský think tank tvrdí, že Čína je světovou jedničkou ve 37 ze 44 zásadních technologií, zatímco Západ prohrává závod ve vědeckém výzkumu.

Čína se stala světovou technologickou supervelmocí s převahou v obraně, vesmíru, robotice, energetice, životním prostředí, biotechnologiích, umělé inteligenci, nových materiálech a dalších klíčových technologických oborech, stojí ve zprávě Australského Institutu Strategických Studií (ASPI).

Mezinárodní měnový fond upravil svůj náhled na vývoj světové ekonomiky v roce 2023 a Číně přisoudil zvýšený růst HDP o 5,2%, čímž přispěje k celkovému světovému zvýšení třiceti procenty.

Pro našeho ministra zahraničí je ovšem důležitější udržovat přátelské styky s exilovou tibetskou vládou v Indii. Čínu přece k ničemu nepotřebujeme a potřebovat nebudeme. Jsem ovšem přesvědčen, že přesně to si Čína myslí o nás.

***

Značky Toyota nebo Volkswagen se z Ruska stahují a jejich místo obsazují čínští výrobci jako Geely, Chery a Great Wall, uvedla agentura Bloomberg. Čínský automobilový trh je největší na světě. Čínské automobilky vyrobily v roce 2022 27,02 milionů automobilů.

***

Americký velvyslanec v Číně Nicholas Burns oslovil prostřednictvím videa Americkou obchodní komoru a prohlásil, že Peking musí akceptovat to, že Washington je v Asii lídrem.

„Čína musí pochopit, že USA v tomto regionu zůstanou a jsou zde lídrem.“

Čínské noviny Global Times k tomu poznamenaly:

Bývalá ministerská předsedkyně Velké Británie Margaret Thetcherová kdysi řekla:

„Být lídrem je jako být dámou. Pokud musíte říkat lidem, že jste, tak nejste.“

Z tohoto úhlu pohledu vidíme, jak zvláštní a bezmocné je neustálé americké přesvědčování ostatních „Já jsem stále lídr, musíte mi věřit!“

***

Evropa i Česko jsou závislé na dodávkách léků z Číny a řešení je v nedohlednu. Tento stav přitom nedávno označil šéf Bezpečnostní a informační služby Michal Koudelka za bezpečnostní hrozbu. Nutný přesun výroby aspoň strategických léků a jejich komponentů z Asie zpátky do Evropy si vyžádá mimořádné investice a do těch se zatím EU ani členským státům nechce.

Tolik zpráva.

Historia magistra vitae neboli Historie je učitelkou života, jak říkali staří latiníci. Však si dobře pamatujeme, jak nás v minulém století chtěli Číňané vyhubit. Ale co to povídám? To byli Němci.

Ti už pro nás naštěstí bezpečnostní hrozbou nejsou, vazalský stát se vyplácí více. Hrozbou ostatně pro nás nejsou ani Číňané. Ti jsou ovšem hrozbou pro americkou světovou hegemonii, a protože Evropa začala tancovat, jak strýček Sam píská, musí být tedy hrozbou i pro nás, ať to stojí, co to stojí.

Ale hlavně je to všechno zřejmě hoax, protože náš ministr zahraničí Lipavský přece jasně prohlásil, že Čínu k ničemu nepotřebujeme.

***

„Preventivní zničení mostů pravděpodobně ukazuje, že ukrajinské jednotky možná chtějí zpomalit přesun ruských sil na východě Bachmutu a omezit na západě ruským silám případné únikové cesty z Bachmutu,“ píše IWS.

Životně důležitý most spojující obležené město Bachmut s vesnicí Chromove, poslední hlavní dodavatelská trasa do Bachmutu byl v noci vyhozen do povětří ruskými silami, oznámily různorodé zdroje CNN. Fotografie zničeného mostu se objevila na sociálních sítích.

Německý novinář Julian Röpckena twitteru: „Ukrajinská armáda už odpálila most přes poslední zásobovací trasu k Bachmutu, což naznačuje úplné stažení z města. Obrněná vozidla se z něj přesunula už ve čtvrtek v noci. Bachmut už je pravděpodobně prázdný a připraven k úplnému ruskému převzetí.“

Tak si vyberte.

***

Britský reportér Luke Harding:

„Nemyslím si, že by Putin použil jaderné zbraně,“ říká novinář, který několik let strávil jako zahraniční zpravodaj v Rusku.

„Myslím, že hluboko uvnitř je Putin ve skutečnosti zbabělec. Nezáleží mu na tom, kolik ruských vojáků obětuje. Záleží mu ale na jeho vlastním přežití. A myslí si, že kdyby se odhodlal použít na Ukrajině taktické jaderné zbraně, tak by mu pak Američané shodili bombu na hlavu,“ vysvětluje svoji teorii.

***

Ruští záložníci, kteří byli nasazeni ve válce na Ukrajině, dostali rozkaz útočit jenom se střelnými zbraněmi a lopatkami. Informovala o tom zpravodajská služba britského ministerstva obrany s odvoláním na údajné oznámení ruských vojáků z konce února.

Podle informační svodky, kterou britské ministerstvo zveřejnilo na sociálních sítích, jde o polní lopatku s označením MPL-50 vyráběnou už od roku 1869.

Dodávám:

Miluji anglický smysl pro humor. Bohužel rostoucím vlivem imigrantů ve Velké Británii začnou být takové zprávy brány vážně a hrozí, že ministryně obrany Černochová nasměruje veškerou produkci lopatek, rýčů, vidlí a cepů jako obranné prostředky na Ukrajinu, takže nebude čím vyhodit tu naši dnešní vládu z oken…

***

Jindřich Rajchl na Pravém prostoru:

Chlapi, přiznejte, že na to nemáte, ušetřete si nervy a nám peněženky, vzdejte to a nechte to dělat někoho, kdo to umí. Zde je malá ochutnávka toho, co je třeba okamžitě udělat:

1) V obraně je třeba škrtat, ne výdaje navyšovat. Požadavky NATO je třeba v současné kritické době prostě ignorovat. V této kapitole lze ušetřit desítky miliard.

2) v energetice nelze nadále akceptovat platby překupníkům, které dramaticky navyšují náklady a tím i kompenzace státu na nesmyslné zastropování. I zde lze ušetřit desítky miliard.

3) zásadně snížit platy poslanců, senátorů a dalších ústavních činitelů. Ano, jsou to „drobné“, ale politici musí projevit solidaritu a ukázat, že jsou také schopni se uskrovnit.

4) okamžitě zastavit veškeré platby za mRNA vakcíny

5) plánované ožebračení důchodců, navýšení sociálního pojištění OSVČ či zrušení daňové slevy pro manžele je třeba naopak neprodleně zrušit.

Zjednodušeně řečeno – šetřit na státu a na korporacích, ne na lidech. Pokud skutečně chcete konsolidovat veřejné finance, tak nepřipravujte žádný balíček, ale zabalte si svoje saky paky a jděte někam do pryč.

Převzato se svolením autora z webu www.viditelny-macek.cz

