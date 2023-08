Miroslav Macek: Predikce podílu na růstu světového HDP v roce 2023 - Evropa 7,1 %, Afrika 4 %

reklama

Specializovaný soud v Banské Bystrici odsoudil bývalou šéfku úřadu práce v Piešťanech Zuzanu Komárkovou k pětiletému trestu nepodmíněně za přijetí úplatku ve formě tašky plné rajčat, paprik a ředkviček.

Bez komentáře…

***

Američtí senátoři se domnívají, že zapojení Číny do urovnání konfliktu na Ukrajině „podkope zájmy USA a evropskou bezpečnost“.

Uvádí to dopis, který zaslalo deset politiků ministru zahraničí Anthonymu Blinkenovi.

Senátoři jsou také proti zapojení Číny do obnovy Ukrajiny, protože „by to mohlo oslabit aktivní úsilí Spojených států a EU uvést ukrajinské standardy v oblasti veřejné správy a boje proti korupci do souladu s požadavky západních institucí“.

***

Americký prezident Biden podepsal výnos, který omezí americké investice do čínského technologického průmyslu, uvedlo americké ministerstvo financí.

Ovlivní to vývoj polovodičů, mikroelektroniky, kvantových technologií a umělé inteligence.

Krátkodobě možná, ale dlouhodobě to bude mít účinek zcela opačný zamýšlenému, dodávám.

***

Predikce podílu na růstu světového HDP v roce 2023:

Asie a Pacifik 67,4 %

Západní hemisféra 13,7 %

Blízký Východ 7,8 %

Evropa 7,1 %

Afrika 4 %

***

Americký prezident Joe Biden vyjádřil obavy z ekonomických a demografických problémů Číny. Udělali z druhé největší ekonomiky světa "časovanou bombu", která ohrožuje celý svět, prohlásil během sbírky na svoji volební kampaň v Utahu.

Čína má potíže, ekonomický růst se zpomalil, počet lidí v důchodovém věku převyšuje počet práceschopných lidí a míra nezaměstnanosti je nejvyšší.

"Takže mají nějaké problémy. To není dobré, protože když mají špatní lidé problémy, dělají špatné věci,“ dodal.

Já dodávám, že jeho poslední věta dvojnásobně platí pro USA.

***

Slova ka zapamatování Magdaleny Žohové na novinkách.cz:

Ukrajinci převzali iniciativu a jdou si pro svůj Krym.

