Miroslav Macek: Skóre PES není pro vývoj opatření relevantní. K čemu tedy vznikl?

Věta, bohužel pravdivá, ze zprávy o začernění důležitých údajů na smlouvě mezi EU a společností AstraZeneca „Cena, za kterou byla nakoupena vakcína Astra Zeneca (870 milionů eur + náklady) měla být občanům utajená“ je natolik zločinná, že by byl namístě zvláštní tribunál s možností udělovat tresty smrti.

***

Polní nemocnice v Letňanech bude zbourána. Má až 500 lůžek, ale chybí personál. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného náměstka Vladimíra Černého proto postrádá smysl. Tolik zpráva. Předpokládám, že její stavba byla navržena odborníky, kteří nyní budou odměněni za skvělou práci navíc, jak bývá u nás zvykem.

***

Skóre systému PES není pro vývoj protiepidemických opatření relevantní, uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný poté, co vláda zpřísnila některá opatření. K čemu tedy vůbec vznikl?

***

Bývalý hokejový brankář Jiří Holeček prohlásil: „Ti, kteří se nechtějí nechat očkovat, by měli být odděleni a odstěhováni někam jinam!“ No jo, jenže co s těmi očkovanými, kteří stále mohou být přenašeči covidu? Stejně tak by ovšem šlo uplatnit jiné řešení. Ti, co se bojí covidu, chtějí nosit roušky a dodržovat jakákoliv, byť nesmyslná opatření, budou označeni velkým písmenem C a soustředěni do Konzentrationslagerů Covid, kde budou žít podle svých představ. My ostatní konečně budeme moci žít normálně.

***

„Na Úřad vlády přišel Jakub Gulab a Anička Šulcová s tím, že chtějí udělat kampaň pro mladé o dezinformacích. Řekli, že nás potřebují, a my je, že oni mají hodně followerů, my zajímavé prostory, kde mohou točit. Jsou to zajímaví lidé, kteří mají neuvěřitelný dosah. Celé to zadarmo zprodukovali a natočili. Dovedete si představit, že bych je odmítnul?“ řekl Novinkám ředitel odboru komunikace Úřadu vlády Vladimír Vořechovský.

Sice prý Anička s Jakubem peníze vrátí, ale ten ředitel odboru, který si nedovedl představit jejich odmítnutí, by měl naopak okamžitě jít.

***

Václav Vydra:

Dříve lidé pro svobodu umírali. Dnes si ji nechali vzít v domnění, že nezemřou.

