OUR MEDIA, a. s., podává tuto stížnost na pořad Newsroom veřejnoprávní ČT

Vážená Rado České televize,

posíláme Vám stížnost na obsah pořadu Newsroom ČT24, který Česká televize odvysílala v neděli 10. června 2018 ve 22 hodin. Domníváme se, že reportáž týkající se blokování serveru ParlamentníListy.cz společností Twitter byla účelová, a to především z důvodu uvedení zastaralých a aktuálnímu stavu neodpovídajících informací. Redaktoři zmíněného pořadu divákům zatajili, že společnost Twitter náš server blokovala zhruba jeden den, což vyplývá i z veřejného prohlášení naší společnosti z pátku 8. června 2018. Odkaz ZDE

Tato informace byla redaktorům známá dva dny před odvysíláním reportáže, nicméně se v obsahu vůbec neobjevila. Česká televize tímto postupem šířila svým divákům a koncesionářům dezinformaci, protože v době vysílání pořadu stav věcí neodpovídal skutečnosti. Důkazem naprosté neprofesionality redaktorů pořadu Newsroom ČT24 je skutečnost, že webové stránky České televize 8. června ve článku nazvaném „Twitter zablokoval české dezinformační weby. Podle mluvčího prezidenta tím zavádí totalitní praktiky“ uvádí, že „zablokování serveru Parlamentní listy, které trvalo od středečního večera do pátečního rána,...“. Česká televize tedy zmíněnou informaci měla k dispozici a ve vysílání ji zatajila.

Co se sociálních sítí týká, jde navíc o zcela běžnou praxi, která nic nevypovídá o tom, jaký web je v danou chvíli blokován. Blokovány jsou obvykle odkazy, které jsou hlášeny uživateli, což v dnešní době bývá často zneužíváno a při určitém množství označení obsahu automat stránku dočasně zablokuje, aniž by posuzoval její status. Máme za to, že si tuto informaci měli redaktoři ČT ověřit přímo u společnosti Twitter dříve, než jsme byli zařazeni mezi takzvané dezinformační weby, jelikož kvůli žádným takzvaným dezinformacím jsme blokováni nebyli.

Podle našeho názoru tímto došlo k flagrantnímu porušení několika pasáží Kodexu České televize. A to konkrétně:

1.13

Česká televize i bez předchozího upozornění opraví podstatné chyby nebo nepřesnosti, kterých by se ve vysílání dopustila. Musí tak učinit neprodleně, jakmile je zjistí, je-li to možné ještě v příslušném vydání pořadu či bezprostředně po jeho skončení, anebo v prvním příštím vydání pořadu. O ostatních chybách či nepřesnostech, kterých by se ve vysílaní dopustila, informuje ve zvláštní, tomu vyhrazené části teletextu a na internetu bez zbytečného odkladu, poté co byly zjištěny.

5.5

Česká televize nakládá s informacemi, které pro diváky opatřuje, jako s hodnotou, již si není oprávněna na úkor diváků přivlastňovat, obchodovat s ní nebo ji učinit předmětem jakékoliv spekulace. Česká televize musí vždy přednostně postupovat tak, aby konkrétní informaci připravila s odbornou péčí do vysílání a touto cestou ji pohotově předala divákům.

5.6

Ve zpravodajství a aktuální publicistice Česká televize dbá na přesnost a nestrannost spočívající především ve zjišťování a ověřování skutečnosti.

5.8

Zpráva musí být založena na zjištěných a ověřených údajích. Česká televize je při získávání a zpracovávání informací plně podřízena imperativu zjistit a divákům zprostředkovat pravdivý obraz skutečnosti a v případech, kdy to pro nemožnost opatřit si všechny informace není beze zbytku uskutečnitelné, postupovat s cílem pravdě se maximálně přiblížit. Zamlčení důležité informace nebo potlačení jejího podstatného aspektu bude vždy hrubým porušením tohoto imperativu.

Děkujeme Vám předem za důkladné prošetření této stížnosti.

S pozdravem

Jan Holoubek

předseda představenstva OUR MEDIA. a. s.

V Praze 12. 6. 2018

