Obliba P2P carsharingu v Česku strmě roste, největší zájem budí mezi muži do 34 let

Carsharing se v ČR těší stále větší oblibě a úměrně narůstá počet lidí, pro něž dává smysl se do něj zapojit. Ze sdílení těží hned dvě skupiny uživatelů: majitelé vozů, kteří aktivně nabízejí své vozy s volnou kapacitou, a uživatelé, kteří automobil nevlastní a ani jej vlastnit nechtějí a svoje potřeby řeší občasnou zápůjčkou. Počet takto sdílených automobilů všech poskytovatelů se v ČR ke konci roku 2017 odhaduje na 1 500 automobilů. Carsharing využívá zhruba 20 000 uživatelů, přičemž každý měsíc přibývají tisíce dalších. Mezi místa ČR, kde je carsharing nejvíce využíván, patří Středočeský, Moravskoslezský a Jihomoravský kraj spolu s většinou velkých měst.

„Rostoucí obliba carsharingu jako služby sdílené ekonomiky je do budoucna velkým příslibem. Sdílení volných kapacit vozidel se už nyní projevuje na generování dodatečných příjmů jejich vlastníkům a může se časem podílet také na přísunu financí do státního rozpočtu,“ říká Jan Charouz, CEO SmileCar a člen představenstva Asociace sdílené ekonomiky.

Společnost SmileCar za necelý rok působení na trhu zákazníkům nabízejícím své vozy v rámci carsharingu vyplatila přes 3 miliony korun a s flotilou, která čítá přes 600 automobilů, uživatelé najeli více než 1 milion kilometrů. Téměř 50 uživatelů SmileCar nabízí ke sdílení více než jeden vůz a v nabídce nechybí ani luxusní modely jako Porsche Panamera, Ford Mustang nebo Aston Martin V8. Nejoblíbenější značkou půjčovaných automobilů jsou vozy značky Škoda.

Carsharing staví na novém trendu, kdy vlastní automobil přestává být především mezi mladými lidmi ukazatelem společenského statusu. Do roku 2025 nebude téměř polovina lidí do 35 let považovat vlastnictví vozu za nutné. K tomu se přidává silný ekonomický aspekt – průměrný automobil stojí až 96 % času nevyužitý na ulici nebo v garáži a majitel ho využívá ze 4 % jeho kapacity, což je zhruba hodina denně. Na druhé straně automobil zapojený do carsharingu si díky propracovanému systému půjčování na sebe vydělá průměrně již za 9 dnů sdílení.

