Oldřich Rambousek: Nebylo by lepší nechat ČSSD zaniknout?

Volba nového vedení ČSSD dopadla pro tuto stranu blamáží. Nový předseda strany není nic jiného než Sobotka s vlasy. Také kolaborant, sluníčkář, vítač migrantů, propagátor islámu, poslušný slouha Německa a EU a káleč na hlavu dělnické třídy. Pan Hamáček už ukázal ve sněmovně, co je zač, a vůbec nechápu tu zabedněnost delegátů, kteří takovému člověku dali svůj hlas.

Je dozajista pravda, že je velmi dobře, že se mimo hru ocitla ceckatá sviňka, ale volba Hamáčka nepřináší změnu kolaborantské politiky ČSSD a Hamáček nemůže být ani spasitelem strany, protože o základních principech politiky sociálních demokratů nemá jako mnozí ani tucha. Je to jen obyčejný kariérista, stavící svůj byznys na hlouposti voličské základny. Dá se tedy na tomto místě smutně konstatovat, že nadále pokračují rozkladné procesy v levé polovině politického spektra. Nevěřím však tomu, že by se v ČSSD nenašel jediný poctivý sociální demokrat se slušnou úrovní inteligence, který by mohl začít pracovat na obnově klasických hodnot sociální demokracie. Takoví lidé tam určitě jsou, ale domnívám se, že je tam úplně stejná situace jako například v KSČM, kde jsou tito lidé zcela cíleně umlčováni a vytlačováni na samotný okraj politického dění, aby nemohli žádným způsobem ovlivňovat marketing politického byznysu, na kterém jsou současní předáci přisátí jak selata na prasnici. Tyto principy byly dříve příznačné pro pravici, ale bohužel levice se přizpůsobila a není lepší.

Osobně se domnívám, že volba Hamáčka znamená postupný zánik ČSSD, a ve své podstatě bychom tomuto zániku neměli bránit. Tento plevel musí vyhnít až ke kořenům.

Zcela stejná je situace i v KSČM a jen čekám, jak se ke všemu postaví sjezd strany. Pakliže budou delegáti sjezdu tak blbí, či podplacení a zkorumpovaní - nechť KSČM padne také. Nemá smysl takovou stranu živit - je zbytečná.

Teprve po zániku těchto stran a likvidaci kolaborantského šmejdu můžeme začít znovu. Znovu podle základních idejí, které daly vzniknout straně sociálně demokratické a následně komunistické. Musíme začít stavět stranu, reflektující potřeby dělnické třídy, a to zcela mimo politický marketing, směřující ke spolupráci s buržoazií a mafiánským kapitalismem. Jedině tak si neušpiníme ruce, naše svědomí bude čisté a bude jisto, že nikdo nebude v takovéto straně dělat politiku pro kariéru a pro peníze, jak je dnes běžné.

Řeknete si jistě, že jsem idealista. Ano, v tomto směru jsem a přál bych každému politikovi zažít ten krásný pocit hrdosti na to, že je Čech. Takový pocit hrdosti a dojetí, jaký nám dala pocítit třeba Ester Ledecká nebo rychlobruslařka Sáblíková na olympiádě. To se člověku ženou slzy do očí, a to jsem chlap. Až toto budou moci cítit politici a budou vědět, že je to proto, že udělali něco velmi dobrého pro národ, tak bude všem mnohem lépe.

