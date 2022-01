P. C. Roberts: Jestliže Blinken válku nechce, proč ji provokuje?

reklama

Všimněme si nezodpovědného ministra zahraničí Blinkena. Právě teď na televizních obrazovkách varuje personál amerického velvyslanectví v Kyjevě, že ruské jednotky a tanky mohou v kterýkoli moment překročit ukrajinské hranice. Ujišťování o ruském vpádu na Ukrajinu je ostatně trvalkou americké propagandy už delší dobu.

Jestliže Blinken tomu, co říká, skutečně věří, proč USA nepředejdou očekávané invazi tím, že poskytnou Rusku bezpečnostní ochranu a budou souhlasit se zastavením další expanze NATO? A proč namísto takovéhoto řešení udržují při životě ukrajinskou vyhlídku na to, že se Ukrajina jednou stane členem NATO? A proč posílají na její území další zbraně a další svůj vojenský personál, který ukrajinské vojáky učí, jak mají tyto zbraně používat?

Zdá se, že Blinken konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou chce. A proč?

Když si tuto otázku položíte, nabízí se několik odpovědí. Už pouhá hrozba té války upevňuje panství Washingtonu nad Evropou, zaručuje vyšší rozpočet i moc vojensko-bezpečnostního komplexu a vylepšuje Bidenovy upadající vyhlídky ve volbách.

Biden je to, čemu říkáme zkažené zboží, a často se zdá, že se neorientuje ani v čase ani v prostoru. Souhlasil s příchodem mnoha cizinců do Ameriky a poslal je do červených (Trumpových), států. Poštval proti sobě mnohé svým vyhlášením povinného očkování proti covidu stejně jako soudním stíháním několika stovek Trumpových stoupenců, označených jím za „povstalce“, či znormalizováním sexuální perverze, když osoby, které s ní měly co do činění, jmenoval do vysokých státních funkcí. Tyto i další ideologické tahy mnohé Američany rozezlily a svou náladu hodlají samozřejmě projevit i při volbách.

A tak se pro Demokraty stala válka něčím, co by je mohlo zachránit. Pozor! Rusové přicházejí! A s Ukrajinou se nezastaví! A tak dále. Za války se lidé staví za svého prezidenta. A právě toto je oním přijatelným i pravděpodobným důvodem, proč se Washington natáčí k bezpečnostním obavám Ruska hluchým uchem a slepým okem, a namísto aby slyšel a viděl, vztahy s Ruskem svými zásilkami zbraní Ukrajincům i plánem společných manévrů s nimi dále zhoršuje. A my se stáváme přímými svědky toho, jak se válka rozhořívá ze sobeckých důvodů.

P. C. Roberts

Autor je americký ekonom a spisovatel. Dříve působil v americké federální administrativě prezidenta R. Reagena. Vyučoval také na několika amerických univerzitách. Nyní je zejména politickým komentátorem.

(vybral a přeložil Lubomír Man)

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

