P. C. Roberts: Na programu je zvolení Kamaly

Snad si pamatuješ, že když Kamala Harris soutěžila o prezidentskou nominaci v roce 2020, byla okamžitě vyřazena. Měla nulovou podporu. Byla viceprezidentkou neoblíbenou. Dnes ji však média prezentují jako kandidátku, která nad Trumpem vede. V tomto trendu probíhá pochopitelně i veškeré další pozitivní zpravodajství o Kamale a negativní zpravodajství o Trumpovi. Pochopitelně s cílem rozhodnutí voličů ve prospěch Kamaly ovlivnit. Na Googlu je 90% informací o Kamale příznivých a 90 % informací o Trumpovi nepříznivých.

Tím vším a hlavně pak takto vytvořeným očekáváným vítězstvím Kamaly je položen základ pro to, aby krádež voleb byla uskutečnitelná. Volby totiž není možné ukrást, pokud za jejich kandidáta, který ve volební kampani "vede", není představena právě ta osoba, pro kterou se volby kradou.

Zeptej se sám sebe, jak se Kamala dostala z nulové podpory mezi Demokraty na předního kandidáta na funkci prezidenta? Primární volby nevyhrála, protože ty se nekonaly. Nevedla žádné debaty. Představuje vše kromě rodiny, sexuální morálky, míru, práva jako štítu lidu a nikoli zbraně v rukou vlády, a též kromě národnosti a nikoli Babylonské věže. I kromě pravdy a nikoli lži.

Média dala jasně najevo, že volby budou ukradené. Proč jinak ty zmanipulované průzkumy a neobjektivní zpravodajství?

Veřejnost je připravena ukradené volby přijmout. A republikáni mlčí. No a pokud toto téma nastolí Trump, média řeknou, že ublížený exprezident tímto obviněním vlastně již svou porážku přiznal.

Je tedy zřejmé, že Trump nemůže být tím, kdo zjevný problém nastolí. Na krádež musí upozornit republikánští guvernéři, američtí senátoři, zástupci USA a ta malá část sociálních médií, kde je svoboda slova stále ještě možná.

Zkus si představit, že republikánští slaboši nastolují skutečný problém. Je to nepředstavitelné. Republikáni nejsou schopni boje. Nikdy to nedělali. A nikdy by to ani neudělali, protože by to vrhlo na odiv čistotu a posvátnost „americké demokracie“.

Američané se tudíž musí pokusit pochopit, jaký bude život v režimu "Kamala". Federální maršálové a týmy FBI SWAT budou v rudých (to je většinově republikánských státech), poslány od domu k domu, aby zde zabavili střelné zbraně. Jakmile budou občané odzbrojeni, budou vyslány legie imigrantů-vetřelců, aby tě vyhodili z tvého domova a sami se tam nastěhovali. Bude se to řešit jako záležitost nájmu a bude rozhodnuto ve prospěch nájemníka.

Tvoje nerealizované kapitálové zisky, na které jsi spoléhal při odchodu do důchodu, se zdaní. Budeš muset prodat penzijní fondy, abys tu daň mohl zaplatit. Když trh klesne, nebudeš kompenzován za ztracené kapitálové zisky, ze kterých jsi zaplatil daně.

Ztratíš i veškerou kontrolu nad svými dětmi, které budou ve školách vychovávány pro pedofily a změnu pohlaví.

A obrana je nemožná, protože ani Republikánská strana neřekne slovo o volební krádeži, která už je zjevně nastolena.

Hranice zůstávají otevřené dokořán. Na veřejných školách se nadále vyučuje teorie kritické rasy. Transgender propagátoři získávají rodičovskou autoritu nad dětmi. Pokus o atentát na Trumpa zůstává nevyšetřen a z médií zmizel.

A svoboda slova byla označena za „hrozbu" pro demokraty.

Paul Craig Roberts

(vybral a přeložil Lubomír Man)

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

