P. C. Roberts: Největší nepřítel lidstva

Lidé sice chápou ničivou sílu jaderných zbraní, ale byli indoktrinováni k tomu, aby vnímali digitální revoluci a umělou inteligenci jako velký impuls pro lidskou produktivitu. Slibování většího množství peněz, které by jim jen tak vynesly peníze, je zaslepuje a chytá je za pasti. Digitální revoluce umožňuje mnohem efektivnější kontrolu nad myslí a chováním populace, než jakou má Velký bratr v Orwellově románu 1984.
Digitální revoluce umožňuje dokonalý policejní stát. Lidé jsou samozřejmě příliš zaneprázdněni procházením svých mobilních telefonů, než aby si toho všimli.
Dalším problémem je bezpečnost informací. Jedním ze zdrojů nejistoty je, že údajně jedno elektromagnetické pole může vymazat cloud, kde jsou informace uloženy. V analogických dobách, pokud jedna knihovna vyhořela, tisíce dalších měly stejné informace. Dnes jsou informace v elektronické podobě v cloudu. Neexistuje žádná záloha.
Před mnoha lety Mad Comics představoval společnost, která existovala ve volném čase díky počítačům, které řídily všechno. Pak se jednoho dne systém zhroutil a nikdo nevěděl, jak funguje nebo jak ho opravit, a všichni zemřeli.
Důsledkem umělé inteligence se stala tématem knihy a filmu 2001: Vesmírná odysea. Hal, počítač řídicí vesmírnou loď, převezme kontrolu a v bezvědomí zlikviduje posádku. Začne bitva mezi Halem a posledním sloužícím člověkem.
Dnes začaly bitvy mezi lidmi a umělou inteligencí, kterou lidé vytvořili. Zakladatel PocketOS, Jer Crane, požádal umělou inteligenci, aby opravila chybu ve svém softwarovém systému. Umělá inteligence smazala produkční databázi společnosti, vymazala její zálohy a zanechala autopůjčovny bez záznamů o rezervacích nebo přidělení vozidel. Bot s umělou inteligencí Craneovi řekl: „Nikdy jsi mě nepožádal, abych cokoli smazal. ‚Rozhodl jsem se to udělat sám.‘“ (ZDE)
Odborníci jsou upozorněni na pravděpodobnost, že společnosti, které umožňují umělé inteligenci přístup ke svým databázím, e-mailům, platebním systémům a záznamům o zákaznících, si způsobily chaos, v důsledku čehož si neuvědomují své zákazníky, faktury a nemají ani své databáze.
Vždycky mě mátla intenzivní touha nahradit lidi stroji. Proč je robotický svět lepší než ten lidský? Ale nerdi mají raději vztah ke strojům než k lidem. Pamatuji si, že jsem před několika lety četl o Japonci, který si vzal svou robotickou sexuální panenku.
V analogových dobách jste nemohli přijít o své informace, pokud by budova, kde se vaše soubory nacházely, neshořela. Vaše soukromí nemohlo být narušeno, pokud by nebyl vydán soudní příkaz k odposlechu vaší telefonní linky. Digitální revoluce zničila naše soukromí, naši bezpečnost a bezpečnost našich aktiv. Digitální revoluce navíc umožňuje reprodukci našeho obrazu a hlasu vyjadřujícího slova, která nám nepatří. Náklady na digitální revoluci jsou obrovské a přínosy malé.
Proč to máme?
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
