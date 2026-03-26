Pavel Foltán: A co na to státní RRTV – „zase nic“?

A pro dosud informačně nedotčenou (vesměs asi věkově mladou) anebo pro dosud ještě stále neorientovanou (popř. cíleně propagandou média mainstreamu stále více a více dezorientovanou) masu konzumentů bulvárních agitek (vč. programu ČT24 v rámci tzv. mediální veřejné služby) lze i nyní poněkud edukativně doplnit, že ta RRTV (ergo Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) je státním úřadem, zřízeným podle zvláštního zákona za účelem plnění úkolů státní regulace tzv. elektronických médií v České republice (a to už od jejího vzniku = od roku 1992 se spoustou novel toho zákona – tu více či ještě více diskutabilních). Každopádně je nutno rozlišovat mezi RRTV a Radou České televize (zkr. RČT), která není státním orgánem, tj. ani správním úřadem (kdežto RRTV je ústředním orgánem státní správy). Ono se tohle totiž mohutně zaměňuje, coby tzv. obecně oblíbený omyl (řečeno s panem Ludvíkem Součkem), a to už po několik desetiletí a pohříchu i namnoze s mohutnou bulvární apod. podporou toho mediálního mainstreamu. A kdo už ani teď nechápe ten principiální rozdíl, tak tomu zjevně už není ani rady, ani pomoci. „Tedy dobře, vyřízeno k dennímu pořádku.“ (Řečeno s hláškou z jednoho starého dobrého filmu ještě z dávných dob české kinematografie.)
Nicméně k tématu aneb „wocogou“ aktuálně (a pro někoho možná už i akutně, kdo ví): Před týdnem jsem dostal zajímavou informaci, že mediální Prahou běží zvěst o tom, že prý mám jít do RRTV (malá faktická: už jsem tam byl dvakrát, z toho jednou i coby místopředseda), přičemž ta informace prý pochází přímo z epicentra. (Inu, jak nás už v sedmdesátkách na vojně cvičili, že „těžko na cvičišti – lehko v epicentru“.) Zdroj oné informace je podle mých dlouhodobých zkušeností důvěryhodný a seriózní. A velmi živě si umím představit, jakou paniku a hysterickou tsunami antifoltánismu taková informace (ať už je na ní cokoli ať za mák pravdy, či za cent lži) musela vyvolat jak v mediálních, tak v politických kruzích i ve sférách lobbingu. „Pro starší a pokročilé“ není nutno, ale pro ty mladší asi nutno připomenout, že jsem asi jeden z nejstarších mediálních analytiků a mediálních právníků v ČR a z těch mediálních právníků asi už jediný doposud aktivně žijící, kdo byl počátkem devadesátek u zrodu tzv. duálního systému médií v tuzemsku a kdo už tehdy důrazně varoval před chybami a pastičkami henté oné tehdejší koncepce – co se (bohužel pohříchu) ukázaly jako opodstatněné – jak se to postupem času v praxi ukazovalo a dodneška ukazuje. Ale komu není rady…
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Teď se ta cesta toho duálního systému dostala (resp. byla „dostána“) na historickou a z hlediska dalšího vývoje zásadní křižovatku. Bohužel ty směrovky a různé jiné ty „rozcestníky“ a jim podobné trendy směrů vypadají podobně zmateně jako tehdy na začátku těch devadesátek, což není kdovíjak optimistická prognóza pro další pozitivní vývoj CZ mediálního systému a jeho prostředí, ergo pro jeho budoucnost v zájmu CZ veřejnosti (ergo jejích občanů, voličů a daňových poplatníků – a v případě ČT tedy plátců TV poplatku, protože tu jde hlavně o ČT a o její „peníze až v první řadě“ – jak se ukázalo např. v sobotu 21. 3. na letenské pláni při henté oné tzv. demonstraci rádoby síly a vlivu jistých nátlakových skupin kdovíodkud, zneužívajících i ČT).
Dalších pár dotazů a podnětů (nejen z vox populi) přišlo ve středu 25. března k tomu, co odvysílala ČT v úterý večer v pořadu 90´(slovy „Devadesát minut“) na svém ČT24 programu, orientovaném víceméně na tzv. publicistiku a zpravodajství v rámci tzv. veřejné služby (více či méně dle představ části zaměstnanců ČT v těch vedoucích funkcích na těch tzv. malých Kavkách). V tom pořadu šlo hlavně o peníze – inu, jak jinak, že? A to zase o miliardy těch peněz, co ročně platí zhruba čtyři miliony subjektů nyní v objemu asi osm miliard (se zárukou „valorizace“ podle inflace, takže s rostoucím trendem, a to „perspektivně“ každoročně, jak to ta fialová ODS na návrh tehdejšího jejího „ministranta pakultury“ = citace z vox populi – zařídila v té předchozí fialové vládní koalici v předchozím složení Poslanecké sněmovny – a jak jinak než zase buldozeřím tlakem ve stylu DEMOKRATURY – jak už na začátku devadesátek před těmito trendy prozíravě varoval Karel Kryl – bohužel marně – jak vidno dodnes čím dál tím víc a všude, kam normální bystré oko pohlédne).
Jádro těch dotazů k tomu pořadu 90´na té ČT24 spočívalo v tom, že tazatelé měli dojem, že ČT v tom pořadu opět nenaplnila svou zákonnou povinnost v rámci své veřejné služby, a to především nesplněním, resp. notorickým porušením zákonné povinnosti objektivity a vyváženosti (zde tedy v publicistice). A to jak záměrem, tak obsahem, tak i výběrem hostů, zde zejména z řad tzv. odborné veřejnosti. U těch dvou politiků to prý bylo snad ještě „jakeš takeš“ – i s výhradou, co asi může o tomhle tématu vědět úplný nováček z KDU-ČSL ve věku a priori avizujícím jasný deficit erudice (vzdělání a praxe) v oblasti mediální problematiky. Inu dobrá, neboť „vox populi – vox dei“, a tak obecně (i z velmi dlouhodobé vlastní praxe) lze de facto konstatovat, že většina skutečně mediálních odborníků ze zkušenosti nečeká to, že by se většina politiků (včetně těch, co byli svými poslaneckými kluby usazeni např. i do toho tzv. mediálního výboru, resp. výboru pro mediální problematiku atd., i těch dalších struktur) skutečně odborně vyznala v mediálním prostředí a problematice či snad že by se v tom alespoň v nutné, resp. potřebné míře orientovala. Ale to je staronový problém dotčených politických stran a jejich poslaneckých klubů.
Podle vox populi do očí bijící byl hned úvod pořadu, kde byly dva šoty z tiskovek dvou opozičních stran čili šlo o jasnou preferenci dvou předsedů těch opozičních stran, jejich názorů a postojů. Čili šlo tu o jednostranné zvýhodnění opozice – opět bez vyvážení dvou názorů a postojů dvou vládních stran. Čili klasická ukázka té neobjektivity a nevyváženosti – podle vox populi až demonstrativně arogantní ze strany ČT coby televize, která ze zákona musí řádně poskytovat veřejnou službu – jenže ta „veřejná služba“ v médiích se už dávno sama zpochybnila (přinejmenším tou okupací ČT v letech 2000 až 2001 známou jako „televizní krize“) a časem se to její vlastní zpochybnění prohlubuje – čili pro velkou část veřejnosti je ČT nedůvěryhodná stejně jako víra v dubiózní definici oné „veřejné služby“ v médiích z počátku 90. let minulého století a tisíciletí. Selským rozumem logicky uvažující většina veřejnosti už dávno nevěří té „naší jejich“ ČT ani tomu postpřevratovému konstruktu té „veřejné služby“ v médiích podle struktur „Pravdy & Lásky“ havloidního střihu pod kuratelou tzv. „kavárny“. I tohle ta povinně platící veřejnost už dávno kritizuje, přičemž součástí té kritiky logicky je i kritika toho pořadu 90´ jako vzorku zabetonovaných trendů, což i zde každý svobodně uvažující člověk odmítá, nota bene když to musí povinně platit.
Stejné to je s kritikou vox populi v části jednostrannosti (už zase) výběru těch hostů z řad (více či méně „odborné“) veřejnosti, kde podle vox populi oba byli zase jen z té „jedné strany barikády“ (proč barikády, k tomu za chvíli). To je stará známá už notorická tzv. Achillova pata jistých struktur v ČT – a také na to po dvaceti letech dojel i Moravec v těch svých několika pořadech coby rádoby ikona publicistiky ČT podle představ jistých struktur & spol. – nicméně jak prokázal i ten dotčený pořad 90´ opět logicky a právem kritizovaný z vox populi prakticky obratem, tak ČT (zde tedy konkrétně ČT24 a její zaměstnanci, co ten pořad „vyrobili“) se z kauzy Moravec ani trochu nepoučili. Možná tím chtěli cosi demonstrovat. Kdo ví? Ale zase – podle vox populi tím hůř pro ně. Protože stejně jako u toho Moravce, tak i zde platí, že všeho jen do času.
Ty ohlasy z vox populi v dotčeném pořadu 90´ navíc vidí jakoby nějakou souvislost, či dokonce spojitost (v prostoru a čase) s onou sobotní tzv. demonstrací (čeho?) na Letné, kde podle mnohých šlo právě o ty „peníze až v první řadě“ – a to právě o ty peníze, co jisté partičky kolem Kavek & spol. dlouhodobě vysávají z miliard oněch TV poplatků, co ti poplatníci musejí odvádět v jejich prospěch. A i tyhle souvislosti už teď všem povinně platícím lidem asi jen stěží někdo vymluví – byť by zapojil i ty různé metody jako např. Cimrmanův „úkrok stranou“ a další podobné absurdity. Přičemž právě ty „demonstrační“ aj. politické & zpolitizované souvislosti a vazby tu jsou přinejmenším pozoruhodné. Tedy hodné pozoru, resp. pozornosti příslušných orgánů, jako je RRTV, jakož i RČT, a rovněž (i za ně) voličům odpovědné složky a poslanecké orgány, jako je např. také onen tzv. mediální výbor Poslanecké sněmovny. A pro zpestření malá perlička – jeden ohlas vox populi nazval ten pořad „Devadesát chvilek pro demagogii“. Vox populi má s přehledem i nadhledem jasno. A to i přes tu novou hlasitou barikádu, na které stojí se svou ČT24 i celá ČT an block – lidé už kritizují také to, že ČT24 & spol. už od voleb dává větší prostor opozici než koalici – a také to je učebnicový příklad nevyváženosti a neobjektivity. Avšak jak je vidět, příslušné orgány to nijak neřeší. A tím i ony ztrácejí důvěru většiny veřejnosti.
Vox populi už dávno dobře ví, že např. RRTV coby správní úřad nemusí ani v tomto případě čekat na podnět zvenčí (např. stížnost apod.), ale že může (a v podobných případech má) jednat i tzv. ex offo ergo z úřední povinnosti. Ale ani členové Rady ČT nutně nemusejí čekat na podněty (např. stížnosti) a můžou také tyhle věci řešit i z vlastní iniciativy. Mají na to ze zákona příslušné možnosti a také právní nástroje – ostatně k „bdělosti a ostražitosti“ nad zájmy veřejnosti hlavně co do plnění povinností veřejné služby, dodržování zákonů, i Kodexu ČT atd. byly všechny ty mediální rady zřízeny. A vox populi už taky dávno ví, že konkrétně v této věci už ta RRTV nebude mít možnost nekonat proto, že „nemůže posuzovat to, co nebylo odvysíláno“ – logicky a jasně už proto, že v tomhle případě to odvysíláno bylo, ale neobjektivně a nevyváženě (čili v rozporu se zákonem). A podle vox populi dalším důvodem pro RRTV k zahájení správního řízení s ČT je přenos (tedy jeho zcela jednostranný, neobjektivní a účelový obsah a zaměření – dle názoru vox populi) z té demonstrace v sobotu 21. března v Praze na letenské pláni. Takže pro RRTV i pro RČT nyní ta redakce zpravodajství a publicistiky ČT připravila materiálu vskutku „požehnaně“. Ergo „hic Rhodos, hic salta“.
Čili asi tak nějak to vidí a vnímá vox populi.
Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
