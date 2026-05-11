Lukáš Kovanda: Vláda v příštím roce poruší své programové prohlášení

11.05.2026 18:00 | Komentář
autor: PV

Komentář k nově zveřejněné prognóze České národní banky.

Foto: Repro YouTube
Popisek: Ekonom Lukáš Kovanda

Česká národní banka ve své nově zveřejněné prognóze pro letošní rok prognózuje deficit veřejných financí ČR čítající 2,7 % HDP. Závažnější je však její prognóza pro příští rok. Schodek by měl totiž podle ČNB činit 3,1 % HDP.

Takový deficit by už překračoval tříprocentní úroveň, jejíž splnění je jedním z maastrichtských kritérií pro přijetí eura. Zejména se ale sama vláda ve svém programovém prohlášení počátkem letoška zavázala, že, citujme, „veřejné finance ČR bude udržovat blízko vyrovnané bilance, a to bezpečně pod hranicí 3 % deficitu požadované Paktem stability a růstu“.

Česká národní banka představuje první instituci veřejného typu – nikoli tedy typu soukromého –, která porušení programového prohlášení v zásadní věci schodku veřejných financí předpokládá.

Lukáš Kovanda, Ph.D., ekonom

Článek obsahuje štítky

ekonomika , Kovanda

