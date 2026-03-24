Pavel Foltán: Letná – kdo s kým, o čem, pro koho?

24.03.2026 9:14 | Komentář
autor: PV

Otázky (základní a zásadní) kolem té letošní demonstrační Letné (sobota 21. března odpoledne), ty otázky jsou stručné, jasné, a je jich několik – z prostoru vox populi.

Foto: Jarka Foltánová
Popisek: JUDr. Pavel Foltán je český právník, spisovatel, novinář a vysokoškolský učitel, od roku 2018 člen Rady České tiskové kanceláře

A vox populi na ty otázky logicky a právem hledá odpovědi. Alespoň předběžné. Až do té doby, než mu na ně odpoví příslušné odpovědné státní orgány (a to zcela, beze zbytku a popravdě v souladu se skutečností). Čili ta aktuální otázka z vox populi zní: „Letošní Letná – kdo, s kým, o čem, pro koho?“

Kdo

Podle dostupných informací (také z médií) tu demonstraci organizovala tzv. nezisková organizace Člověk v tísni (dále také jen „ČvT“) prostřednictvím své tzv. „ne“ziskové dcery s názvem Milion chvilek pro demokracii (dále také jen „MChpD“). Ta „ne“ziskovka ČvT za zhruba 33 let své existence získala údajně asi 33 miliard korun, což vychází v průměru tak na  miliardu ročně, přičemž prý velkou část zdrojů dostává ze zahraničí včetně struktur, jako je G. Soros a jeho OSF, nebo USAID, aj.

A z mnoha domácích zdrojů je známo, že tuto „ne“ziskovku podporuje už dlouho (i finančně) také Česká televize, čili evidentně z peněz veřejnosti (tj. z TV poplatků = z našich peněz), což je poněkud rozporuplný paradox, co by se měl ihned vyřešit. Vždyť zdaleka ne všichni plátci TV poplatku s tou demonstrací souhlasí, protože na ní nebyli a podporu jí nevyjádřili. A plátců TV poplatků jsou zhruba čtyři miliony, zatímco na té demonstraci nebylo zdaleka ani 200 tisíc lidí (co si píárově nadsadili ti pořadatelé). O zdrojích té „ne“ziskovky MChpD oficiálně není skoro nic známo, přičemž prý jen během předchozích čtyř let z její kasy kamsi zmizelo šest milionů korun.

S kým

  1. Se strukturami, kterým nevoní suverenita ČR a svoboda, i nezávislost jejího lidu, jejích občanů, voličů a daňových poplatníků. Se strukturami, co z ČR dělají kolonii.
  2. S poddanými těch struktur, co poslouží každému režimu. Někteří z nich jsou např. z médií (většinou z tzv. mainstreamu a jeho satelitů), z uměleckých a kulturních sfér, také ochotně až devótně sloužících tomuhle režimu i minulému režimu, co je vždycky dobře živil a nikdy je nezakazoval (na rozdíl od těch skutečných rebelů z uměleckých a kulturních kruhů – vzpomeňte na Karla Kryla, jehož se bála stará i nová totalita).
  3. S masou dovezené klaky, co udělá ledacos či cokoli za pět peněz a jiné prebendy (prý i včetně povolení k dočasným pobytům včetně dávek, aj. podivně úplatných výhod).

O čem

O čem to skutečně bylo, tak to prý nevěděly ani tisíce lidí, co dlouho před koncem té demonstrace odcházely pryč právě s tou otázkou, že „co to jako mělo být, a hlavně o čem to mělo být“. A tyhle tisíce lidí už jim příště na podobné akce nepřijdou. Zjevně to bylo hlavně o zájmech pořadatelů, jejich řídících orgánů a chlebodárců. A o jejich penězích, o jejich ziscích, o pocitu jejich „moci a nadřazenosti a povýšenectví“.

Pro koho

Pro cizí zájmy těch menšin, co jim nevoní výsledky demokratických voleb. Pro ty, co tu chtějí a dělají DEMOKRATURU (před čímž už počátkem 90. let varoval Karel Kryl). A proti komu to bylo? Proti demokracii a svobodě těch deseti milionů lidí, co tam nebyli.

Takže asi takhle to vidí vox populi.

Článek obsahuje štítky

demonstrace , Letná , Foltán , Milion chvilek

