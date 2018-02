Petice za odvolání generálního ředitele Českého rozhlasu René Zavorala

V návaznosti na reportáž o neoprávněném hospodaření společnosti Agrofert napadl věrohodnost a objektivnost zmíněné reportáže a vystupoval skoro jako obhájce Agrofertu a p. Babiše. Před radou ČRo p. Zavoral naprosto účelově vynechal zavěry dvou ze tří analýz dané reportáže a z třetí analýzy vytrhl pouze část, která mohla podpořit jeho tvrzení bez ohledu na to, že nevytržené znění tak nevyznívá.

Zaměstnanci ČRo se ohradili proti takovému znevažování dobrého jména zpravodajství ČRo a ČRo jako nezávislé instituce dopisem, kde dokonce zmínili, že jednání GŘ hraničí se zastrašováním.

Ukazuje se, že zpravodajství ČRo musí být od ředitelské/manažerské části ČRo důsledně odděleno, aby nemohlo být manipulováno zastrašováním z pozice vedení. Do té doby, než bude takové oddělení provedeno, by měla být ve funkci GŘ osoba, která takový stav respektuje. To se bohužel o p. Zavoralovi říci nedá, a proto by měl být z pozice GŘ odvolán. Zde jsou důvody pro jeho odvolání:

vměšuje se do zpravodajství a chce určovat, kdy a jestli má být reportáž odvysílána vystupuje na obranu soukromé společnosti, která evidentně porušuje zákon vystupuje jako ochranitel p. Babiše v tzv. "antibabišovském tažení", které mu jako GŘ ČRo vůbec nepřísluší účelově vykládá informace, aby bylo podpořeno jeho osobní stanovisko o nekvalitě reportáže, bez ohledu na jeho erudici v žurnalistice vytváří tlak na redaktory ČRo, který může ve svém důsledku znamenat, že další reportáže již nebudou obsahovat všechna fakta, ale budou korigovány, aby nebyly konfliktní a obstály před vedením případně před radou ČRo porušuje povinnosti GŘ ČRo, které vycházejí ze zákona o ČRo. Mimo jiné se v §2 odst. 2b píše: b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky...

Svým jednáním přímo vystupuje proti zvyšování právního vědomí občanů ČR, protože reportáž, zabývající se porušováním zákona (v podstatě podvodem), označuje za vadnou

V souladu se zákonem 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu ve znění pozdějších předpisů je odvolání podle §8 daného zákona v pravomoci rady ČRo. Petice má za cíl působit na radu ČRo, aby se vážně zabývala odvoláním p. Zavorala z pozice generálního ředitele právě z uvedených důvodů, které jsou více než závažné.

Jiří Kopecký

