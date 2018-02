Petr Brázda: Oblíbila si Karla Šlechtová Švédy?

Kontroverzní historie

Švédská historie dodávek pro Armádu ČR je kontroverzní. Po nebývalé lobistické bitvě se Švédům v roce 2005 podařilo prosadit do Armády ČR nadzvukové stíhčky JaS-39 Gripen. Pro malou severskou zemi s tomu odpovídající vahou se v konkurenci Američanů či Francouzů jednalo o husarský kousek, který vypovídá o schopnosti Seveřanů naklonit si v Česku kdekoho kdečím.

Dodávkou nadzvukových stíhaček, za které Česká republika platí Švédům už 13 let mastný pronájem, to ale neskončilo. Švédové dodali dělostřelecké radary ARTHUR v ceně 1,8 miliardy Kč, které měly tu vadu, že se se nedaly napojit na systémy řízení palby českého dělostřelectva, takže byly k nepotřebě. Výrazně užitečnějším (a také výrazně levnějším) kouskem výzbroje prosazeným do Armády ČR jsou tarasnice Carl Gustav za 70 miliónů Kč. Posledním úspěchem Švédů je dodávka protiletadlového raketového sytému krátkého systému RBS-70 za 1,8 miliardy Kč. Týdeník Euro spočítal, že švé ;dským zbrojařům se podařilo v ČR uzavřít obchody za necelých 45 miliard Kč. Významným českým pomocníkem švédských zbrojařů vždy byla kontroverzní obchodní agentura Omnipol.

To je minulost. Teď si shrňme, co by měla být dle představ švédských zbrojařů budoucnost a na co tedy potřebují přízeň Karly Šlechtové.

Švédská budoucnost?

Časově je na českém Ministerstvu obrany nejblíž nákup nové generace švédského protiletadlového systému RBS-70, který by měl proběhnout bez soutěže a přímým nákupem. Výhodná cena a ochota vyjít vstříc zákazníkovi je zaručena. Abychom nezapomněli, nová generace RBS-70 není zatím nikde zavedena, ani v domácí Švédské armádě, takže čeští vojáci budou na systému vychytávat mouchy pro budoucí zákazníky.

Švédi by též rádi dodali do Armády ČR zatím nikde nezavedený a nevyzkoušený radar Giraffe. To má háček, že ČR už se rozhodla pro nákup izraelských radarů MADR osvědčených vynikajícím způsobem v rámci protiraketového systému Želená kopule (Iron Dome) chránícího izraelská města. Švédové se ale jen tak lehce nevzdávají (který malý národ vydržel válčit s Evropou třicet let) a dělají vše proto, aby projekt s Izraelem torpédovali. K tomu jim zdatně pomáhá svým lobbingem legendární obchodní agentura Omnipol (ostatně stejně jako u projektu RBS-70). Stejně oblíbeným jako nesmyslným lobbi stickým argumentem Omnipolu je, že Izrael není v NATO a jeho radary tudíž nejsou s NATO kompatibilní. Že Švédsko také není v NATO, zdá se nikoho nezaráží.

Dalším želízkem v ohni je nová samohybná houfnice pro české dělostřelce. Švédsko je výrobcem 155 mm samohybné houfnice Archer na podvozku Volvo. Překážkou pro zájmy Švédů je, že Češi ve spolupráci se Slováky dokážou vyrobit moderní samohybnou houfnici sami (jak jinak než na podvozku Tatra), což dokazují samohybky DANA zavedené do výzbroje AČR již v 70. letech minulého století. Armáda ČR už měla nakročeno k využití domácího průmyslu právě projektem modernizace systému DANA. Projekt ale ministryně obrany zrušila s odůvodněním, že Dany mají zastaralou ráži hlavně 152 mm. Opomněla přitom, že DANA se dá bez problémů modernizovat pr&aa cute;vě na ráži 155 mm, což zrealizovali bez problémů Slováci pro svoji armádu. Každopádně díky kontroverznímu rozhodnutí novopečené ministryně zrušit relativně levnou modernizaci domácího systému a místo toho se rovnou vrhnout na drahý nákup nových děl se švédskému Archeru otevřely dveře dokořán.

Klíčovým projektem, na který se Švédové soustředí, je nejdražší projekt v historii Armády ČR: náhrada bojových vozidel pěchoty BVP-1 a BVP-2 novým obrněncem. Švédové by rádi prosadili náhradu svým systémem CV-90. Ten je ze všech uvažovaných pásáků nejstarší a na loňských zkouškách ve Vyškově předvedl slabé výkony v terénu. Jak se ale ukázalo Švédům v minulosti, dobrý lobbying řeší vše.

Nemusí být Mirek, stačí Karla

Dvě jednání švédských představitelů s českou ministryní obrany v deseti dnech ukazují, že Švédové českou obranu pořád ještě umí. Zároveň se ukazuje, že český Omnipol i bez Miroslava Kalouska v zádech je efektivní silou, která dokáže napadat projekty konkurence v zájmu zahraničních výrobců zbraní, za které na obraně lobuje.

