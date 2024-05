Petr Dufek: Česká harmonizovaná inflace - z deváté nejnižší rázem devátá nejvyšší

reklama

Stále platí, že ČR patří mezi země s nejrychleji rostoucími náklady na bydlení, konkrétně nájemného a elektrické energie. A na čelních místech je ČR i nadále v žebříčcích zdražování hotelových a restauračních služeb.

Anketa Jsou za pokus o atentát na Roberta Fica zodpovědní činitelé liberální opozice, médií a neziskových organizací? Ano 97% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16607 lidí

Pohled do podrobných dat potvrzuje to, co už bylo patrné z národní inflace. Inflace se přestěhovala do služeb. Bohužel nic zatím nenaznačuje, že by se inflační tlaky ve službách výrazně zmírňovaly.

Proč by nakonec ale měly, když služby počítají s růstem poptávky a cenová citlivost zákazníků zdá se poněkud klesá. Například cestovní ruch zažívá boom, přijíždí stále více návštěvníků ze zemí, kde jsou zvyklí ještě na podstatně vyšší ceny.

Kolem trojky se česká harmonizovaná inflace udrží i v nejbližších měsících. Není to samozřejmě žádná tragédie, avšak s ohledem na trendy některých významných položek si vývoj inflace zasluhuje zvýšenou pozornost.

Nejvyšší inflaci má v rámci EU Rumunsko a Belgie, nejnižší Litva a Dánsko, mimochodem vždy jedna země eurozóny a jedna mimo.

Psali jsme: Petr Dufek: Vyšší schodek veřejných financí než v roce 2022 Petr Dufek: Nadějná čísla z průmyslu Petr Dufek: Česká ekonomika si v závěru roku polepšila Petr Dufek: Nálada v ekonomice - podnikatelé začínají být po čase skeptičtí

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE