Petr Dufek: Další rok s deficitem

Alespoň s tím počítá návrh rozpočtu pro následující rok, který je postaven na více než tříprocentním růstu HDP, rekordně nízké nezaměstnanosti a solidním růstu mezd v ekonomice. Příjmy i výdaje mají vzrůst o více než osm procent, což znamená v obou případech více než sto miliard navíc. A kam tyto dodatečné miliardy půjdou? V první řadě na sociální dávky, něco do školství a ve třetí řadě dvě desítky miliard také do investic. Tedy pokud se takto podaří veřejné investice skutečně konečně rozjet. Prozatím to byly právě nevyčerpané peníze na investice, které vylepšovaly celkové výsledky veřejných rozpočtů (tj. nejenom toho státního) v posledních letech. Nižší deficit, respektive přebytek rozpočtů za cenu neinvestování. S ohledem na stav tuzemské dopravní infrastruktury nešlo o něco až tak pozitivního. Takže se alespoň v tomto případě můžeme nechat příští rok – snad příjemně – překvapit, protože na základě dosavadního vývoje letošního státního rozpočtu to zatím na velké investice až tak nevypadá.

A jak vlastně vypadá hospodaření státu v letošním roce? Za prvních pět měsíců skončil rozpočet se schodkem 23 mld. korun. Celkově se příjmy i výdaje příliš neodchylují od plánu, nicméně při pohledu do detailu je zatím vidět zpoždění ve výběru daní z příjmu vykompenzované vyššími příjmy z EU. Rozpočet tak či tak nejspíše s deficitem letos skončí, i když díky dalším zálohám na daně z příjmu se mu podaří dohnat mírný skluz v příjmech. Současně se tento deficit odrazí ve vyšším státním dluhu, který však v poměru k HDP opět poklesne a ČR zůstane jednou z nejméně zadlužených zemí EU. Na druhou stranu je otázkou, nakolik je deficitní hospodaření v době ekonomického boomu zrovna dobrou vizitkou ČR. Zvlášť pokud jde větší část deficitu takříkajíc do spotřeby.

Petr Dufek

Analytik

Psali jsme: Dnes vládne politika „po nás potopa“. Vždyť prezident klidně pracuje pro Rusko proti vlastní zemi, říká Miroslav Kalousek Češka: Rozpočtová politika ČR - loterie nebo „Bude líp“. Snad nejen dočasně Schodkový rozpočet je nepřijatelný, Svobodní doporučují vládě šetřit Skopeček (ODS): Máme krizi? Ne, jen marnotratnou vládu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV