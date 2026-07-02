Petr Dufek: Domácnosti šetří, firmy investují

02.07.2026 15:57 | Komentář
autor: PV

Česká ekonomika sice v prvním čtvrtletí výrazně zpomalila, avšak základní trendy na straně domácností i firem se nezměnily.

Petr Dufek: Domácnosti šetří, firmy investují
Foto: investicniweb.cz
Popisek: Petr Dufek

Jak firmy, tak domácnosti si udržují velmi solidní míru investic, i když každý tento sektor z jiného důvodu. V případě domácností je míra investic přesahující 10 % důsledkem potřeby řešit otázku vlastního bydlení nebo získat investiční nemovitost. U firem jsou investice poháněny snahou o udržení konkurenceschopnosti, vytváření energetických úspor nebo alespoň optimalizaci vozového parku.

Anketa

Je Petr Macinka arogantní?

4%
6%
88%
2%
hlasovalo: 10945 lidí

Druhým stabilním trendem, který zde vidíme už v podstatě od covidu, je udržování vysoké míry úspor na straně domácností. Aktuálně, s 20 %, jsme blízko rekordu, což znamená, že i když se lidem zvyšují disponibilní příjmy, stranou si odkládají téměř dvojnásobek ve srovnání s klidnými předpandemickými časy.

Důvodem příklonu k úsporám není jen snaha o vytváření rezerv do budoucna. Motivací může být například snaha o vytvoření finančního polštáře pro případný nákup bytu nebo pro zajištění na stáří. Faktem ovšem je, že úspory nejsou rozprostřeny rovnoměrně.

Dvacet procent z příjmu si stranou rozhodně nedávají všechny domácnosti. Jak napovídají naše vlastní pravidelné roční průzkumy, více než pětina domácností si měsíčně neodloží ani tisíc korun. Současně více než 40 % domácností nemá k dispozici úspory ve výši sto tisíc korun.

V každém případě už půl roku platí, že reálné příjmy domácností na osobu rostou rychleji než výdaje. Růst reálných příjmů „zajistila“ prosperující ekonomika a nízká inflace, za zaostávajícími výdaji pak stojí opatrnost spotřebitelů.

Zveřejněné podrobné údaje ukazují, že dřívější trendy na straně firem i domácností se nezměnily ani v prvním čtvrtletí letošního roku. Potvrzují snahu investovat i jistou opatrnost při utrácení, takže o nějakém nákupním boomu nemůže být řeč ani letos.

Psali jsme:

Petr Dufek: ČR je 13. nejlevnější a 14. nejbohatší země EU
Petr Dufek: ČR s třetí nejnižší inflací v rámci EU
Petr Dufek: Válka v Perském zálivu vrací výrobní inflaci do hry
Petr Dufek: Bytová výstavba směřuje mimo metropoli

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Dufek , ekonomika

Mgr. Vít Rakušan byl položen dotaz

Rozhodnutí ústavního soudu

Nemáte jako já dojem, že bylo úplně zbytečné? K čemu vedlo? Že prezident na summit pojede, ale co tam bude dělat? Mě teda není úplně jasné, co by tam dělal i bez toho rozhodnutí? I kdyby vyjednal cokoliv, stejně ve finále rozhoduje vláda. A vás nezaráží ta rychlost rozhodnutí soudu? Mě také není vůb...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Petr Dufek: Domácnosti šetří, firmy investují

15:57 Petr Dufek: Domácnosti šetří, firmy investují

Česká ekonomika sice v prvním čtvrtletí výrazně zpomalila, avšak základní trendy na straně domácnost…