Petr Dufek: Domácnosti šetří, firmy investují

Jak firmy, tak domácnosti si udržují velmi solidní míru investic, i když každý tento sektor z jiného důvodu. V případě domácností je míra investic přesahující 10 % důsledkem potřeby řešit otázku vlastního bydlení nebo získat investiční nemovitost. U firem jsou investice poháněny snahou o udržení konkurenceschopnosti, vytváření energetických úspor nebo alespoň optimalizaci vozového parku.
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Druhým stabilním trendem, který zde vidíme už v podstatě od covidu, je udržování vysoké míry úspor na straně domácností. Aktuálně, s 20 %, jsme blízko rekordu, což znamená, že i když se lidem zvyšují disponibilní příjmy, stranou si odkládají téměř dvojnásobek ve srovnání s klidnými předpandemickými časy.
Důvodem příklonu k úsporám není jen snaha o vytváření rezerv do budoucna. Motivací může být například snaha o vytvoření finančního polštáře pro případný nákup bytu nebo pro zajištění na stáří. Faktem ovšem je, že úspory nejsou rozprostřeny rovnoměrně.
Dvacet procent z příjmu si stranou rozhodně nedávají všechny domácnosti. Jak napovídají naše vlastní pravidelné roční průzkumy, více než pětina domácností si měsíčně neodloží ani tisíc korun. Současně více než 40 % domácností nemá k dispozici úspory ve výši sto tisíc korun.
V každém případě už půl roku platí, že reálné příjmy domácností na osobu rostou rychleji než výdaje. Růst reálných příjmů „zajistila“ prosperující ekonomika a nízká inflace, za zaostávajícími výdaji pak stojí opatrnost spotřebitelů.
Zveřejněné podrobné údaje ukazují, že dřívější trendy na straně firem i domácností se nezměnily ani v prvním čtvrtletí letošního roku. Potvrzují snahu investovat i jistou opatrnost při utrácení, takže o nějakém nákupním boomu nemůže být řeč ani letos.
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