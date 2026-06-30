Rudolf Mládek: Ankara se má na co těšit, prezident už balí poznámky

30.06.2026 11:34 | Komentář
autor: PV

Když vláda rozhodla, že prezident Petr Pavel na summitu NATO v Ankaře nebude, neváhal a okamžitě se obrátil o pomoc na Ústavní soud.

Rudolf Mládek: Ankara se má na co těšit, prezident už balí poznámky
Foto: Archiv Rudolfa Mládka
Popisek: Rudolf Mládek

Ten mu v rekordním čase vyhověl. Vláda musí jeho cestu na setkání NATO umožnit. Zdá se, že pan prezident si tu cestu opravdu přeje, a teď už víme proč. Nejde totiž jen o oficiální fotografii. Pan Pavel má zřejmě nevyřízené účty.

Před několika lety v podcastu prohlásil, že na něj Donald Trump působil „jako odpudivá lidská bytost“ a že je natolik arogantní, že k němu těžko hledá cestu. A letos na jaře to ještě přitvrdil tvrzením, že Trump „pro snížení důvěryhodnosti Aliance udělal za posledních několik týdnů více, než se podařilo Vladimiru Putinovi za mnoho let“.

Tak teď už je jasné, proč ta neuvěřitelná snaha dostat se do Ankary za každou cenu. Některé věci se prostě neříkají jen do mikrofonu. Některé věci je potřeba říct z očí do očí.

Teď už jen musíme doufat, že u toho bude kamera. Bude to nejspíš největší televizní hit léta. A česká vláda by se měla stydět, že se takovou podívanou snažila občanům upřít, že?

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