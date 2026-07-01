Zdeněk Jemelík: Jak mě potěšil Andrej Babiš

Sám jsem tento způsob spojení se stvořitelem Hnutí ANO využíval, byť nikoli k politickým jednáním. Došlo i na osobní rozhovory, při nichž jsem se vždy potkal s klidným, zdvořilým, uvážlivým partnerem. Shodou náhod jsem brzy dospěl k názoru, že štvanice proti němu kvůli střetu zájmů jsou nedůvodné. Vzhledem k mé činnosti justičního potížisty jsem nemohl přehlédnout „kauzu Čapí hnízdo“, kterou jsem začal označovat za ostudu české justice. Nebylo to ovšem proto, že se mnou Andrej Babiš jednal zdvořile, ale kvůli mému zlozvyku vyhodnotit si důkazní situaci nezávisle na žalobci.
Idylické poměry v mé komunikaci s Andrejem Babišem ale náhle skončily. Bez odpovědi zůstávala všechna má sdělení a velmi rychle se přede mnou uzamkli i asistenti, kteří zpočátku předání informací aspoň někdy zprostředkovali. Nejsem si vědom, že bych se zachoval vůči němu nepřátelsky. Přesto jsem musel vzít na vědomí, že jsem persona non grata. Nezměnil jsem kvůli tomu vztah k jeho údajnému střetu zájmu a ke „kauze Čapí hnízdo“. Dvakrát jsem navrhl panu prezidentovi, aby obž. Janě Nagyové a spoluobžalovanému Andreji Babišovi udělil abolici.
Jenže vývoj v mé činnosti občanského aktivisty mě později začal vracet k Andreji Babišovi jako předsedovi vlády. Hlavní náplní mé práce bylo pronásledování nepotrestaných pachatelů vydírání zlínských podnikatelů bratrů Lebánkových. Dne 28. ledna 2013 je nechal zadavatel vydírání Roman Šulyok vlákat do penzionu U Kohouta v Jesenici. O tom, co se tam s nimi dělo, jsem napsal řadu článků. Ale čtenářům v každém případě prospěje, když se seznámí s autentickou výpovědí jednoho z vydíraných, kterou jsem vystavil na mém blogu (viz 1). Nemohu připustit, že by pachatelé hrůzného nakládání s bratry Lebánkovými měli uniknout bez trestu. Současný stav je takový, že recidivista Roman Šulyok byl v r. 2016 odsouzen na 7,5 roku odnětí svobody a jeho pomocník Lukáš Loučka vyklouzl s podmíněným trestem. Středočeská kriminální služba si na objasňování zločinu vylámala zuby. Roman Šulyok vzal všechnu vinu na sebe. Nevypovídal a policisté se přes hradbu jeho mlčení nedostali. Od r. 2016 se stav nezměnil. Nejméně osm darebáků v klidu čeká pod ochranou státních zástupců na promlčení trestnosti.
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Považoval jsem za šťastnou náhodu, když se mi v r.2019 podařilo Romana Šulyoka rozmluvit. Otevřela se tím cesta k objasnění zločinu, ale současně i pro něho ke zkrácení trestu. Ve výpovědi před soudem jako svědek po poučení předsedkyní senátu vypověděl vše, co věděl (viz 2). Nemohl udat pouze totožnost „zakuklenců“, kteří se dopustili násilí na bratrech Lebánkových. Sám je neznal, ale uvedl, že mu je obstaral „přítel Franta“, jehož příjmení neznal. Věděl, že se jedná o policejního důstojníka a domníval se, že dodaní „zakuklenci“ byli najatí policisté.
Když se mi později vyšetřovatel radostně pochlubil, že příjmení „přítele Franty“ zná, protože Roman Šulyok ho ztotožil při rekognici podle fotografií, doporučil jsem mu, aby policistu předvolal k podání vysvětlení, poučil ho o výhodách spolupráce obviněného s vyšetřovatelem a pohrozil mu koluzní vazbou, pokud by nebyl ochoten ztotožnit „zakuklence“. Vyšetřovatel se na mne usmál a sdělil mi, že se jedná „o policistu, který dlouho slouží a dobře slouží, takže s ním nelze drsně nakládat“. Tento rozhovor proběhl na jaře r. 2021 a policista předstoupil před vyšetřovatele až 7. června 2024 jako poslední vyslýchaný. Vše zapřel: Nezná Romana Šulyoka, na akci v Jesenici se nepodílel. Hlásí se ale k Šulyokovu spoluodsouzenému Lukáši Loučkovi jako ke svému dlouholetému příteli.
Po jeho výpovědi GIBS případ dne 27. srpna 2024 odložila (nezastavila!) a od té doby troskotají všechny pokusy o obnovu vyšetřování. V současnosti vzkazuje i ministr spravedlnosti veřejnosti (viz 3), že použití násilí při vymáhání pohledávek je povoleno a naproti tomu zpochybňování pravdomluvnosti policisty, „jenž dlouho slouží a dobře slouží“ je nepřípustné. Lebánkové mají vzít na vědomí, že vyšetřování skončilo a nezbývá jim než zapomenout a jejich otravný zmocněnec by měl přestat s obtěžováním ničemů.
Tento přístup je neslučitelný s mou představou o právním státu. Ač opuštěn bývalými přáteli a spolupracovníky a bez podpory politické i jiné jsem se rozhodl nevzdat se naděje na úplné zužitkování výpovědi Romana Šulyoka. Celá pyramida ochránců „přítele Franty“ jeho výpověď odmítá jako nevěrohodnou. Ve skutečnosti to je výpověď vysoce inteligentního odsouzeného, který si je vědom, že za podání lživé informace by si snadno a rychle vysloužil další trest. Na druhé straně svou výpovědí nepříjemně ohrožuje „přítele Frantu“, kterého by pud sebezáchovy měl dohnat k podání trestního oznámení.
Ale policista František Heřman (jméno jsem zveřejnil již dříve), jenž se právem honosí vysokoškolským diplomem právníka, trestní oznámení nepodal. Proč asi? Že by chtěl ušetřit zatajeného kamaráda návratu do vězení, z kterého ho podmíněně propustil 27. února 2025 Okresní soud v Liberci? Trvám na tom, že je na místě prověřit pravdivost jeho výpovědi ze 7. června 2024. Otevřeně sděluji, že její pravdivosti nevěřím.
Pokud by policista kapituloval, záleželo by na něm, zda si vzpomene, koho najal na špinavou práci 28. ledna 2013 a odhalení „zakuklenci“ by se asi bránili, ale završení vyšetřování by bylo možné. Tři vysokoškolsky vzdělaní právníci, kteří umožnili ods. Romanu Šulyokovi inkasovat výnos z vydírání, by na svou obhajobu sotva mohli říci více, než že podlehli výmluvnosti ods. Romana Šulyoka a uvěřili mu, že ho Lebánkové okradli. To by ovšem nebyla účinná obhajoba hodná vysokoškolsky vzdělaných právníků. Jejich cesta před soud by měla být snadná.
V této situaci jsem se začal v myšlenkách vracet k předsedovi vlády Andreji Babišovi. Jako předseda vlády má právo žádat vysvětlení selhání GIBS od jejího ředitele a má právo žádat vysvětlení podivného postupu ministra spravedlnosti. Vím, že Andrej Babiš nebude nakloněn mi vyhovět, ale mám jinou zkušenost: bývalá ministryně spravedlnosti Marie Benešová ke mně měla velmi špatný vztah a já jsem se nikdy nepokusil vyjednat si s ní rozhovor. Ale nejcennější stížnost pro porušení zákona na základě mého podnětu přesto podala právě ona. Proto očekávám, že předseda vlády se zachová při posuzování „kauzy Jesenice“ jako profesionál. Poslal jsem mu tedy jako oznamovatel trestního oznámení a zmocněnec poškozených několik podání v této věci. Z výstupů úřednic Úřadu vlády usuzuji, že je Andrej Babiš nikdy nedostal (viz 4).
V tísni jsem provedl beznadějný krok: poslal jsem v sobotu 27. června v 15:07 panu předsedovi vlády sms s vědomím, že její přijetí je nepravděpodobné. Ale po roce se stal malý zázrak: Andrej Babiš odpověděl a přidal i krátké dodatečné vysvětlení. Z výměny sms zřejmě vyplynulo potvrzení, že o mých podáních nic nevěděl. Krátká sms konverzace mě nesmírně potěšila a dodala mi naději. Ale na sms z 28. a 29. června jsem již žádný doklad o jejich přijetí nedostal.
Jsem nyní v napětí. Předpokládám, že způsob myšlení Andreje Babiše není příznivý pro podporování zločinců, takže je naděje, že po jeho vstupu do hry se věci obrátí ve prospěch poškozených, tedy ve prospěch práva a spravedlnosti. Musím ale počítat i s tím, že Macinkova pomsta na panu prezidentovi bude nadále přitahovat pozornost pana předsedy vlády a na má podání zapomene. V době pobytu předsedy vlády v Ankaře se dožiji 91 let. Kdyby přijal účinná opatření k dokončení vyšetřování „kauzy Jesenice“, mohl bych se dožít požadovaného výsledku a ukončit pak tuto nevděčnou činnost.
Zdroje:
1) Výtah z výpovědi poškozeného v "Kauze Jesenice" (ZDE)
2) Protokol z výpovědi Romana Śulyoka před soudem z 29. 6. 2020 (ZDE)
3) Vyrozumění z pověření ministra (ZDE)
4) Úřednice Úřadu vlády překážejí v komunikaci s předsedou vlády ve věci trestního řízení (ZDE)
V knihkupectvích jsou ještě zbytky prvního knižního vydání mé knihy Škůdci v taláru. Na webu ZDE jsem uveřejnil druhý díl. Ten již ale vyšel i v „papírové“ formě.
Upozorňuji na zajímavé filozoficko-právnické články na webu spolku Chamurappi (ZDE) v sekci Texty JUDr. Oldřicha Heina. Zvláště upozorňuji na příručku Přehled antické filozofie. Autor je mimořádně vzdělaný právník s praxí prokurátora, státního zástupce, bankovního právníka.
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