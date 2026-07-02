Pavel si to zavinil sám. Zeman vytáhl fakta z minulosti

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02.07.2026 9:50 | Rozhovor
autor: Radim Panenka

Petr Pavel si současné problémy s Babišovou vládou zavinil sám, soudí bývalý prezident Miloš Zeman. „Během přibližně 80 zahraničních cest za deset let svého prezidentství jsem nikdy nevystupoval v zahraničí tak, abych pomlouval a kritizoval vládu vlastní země. Petr Pavel to udělal například v Estonsku, a nelze proto tak úplně věřit jeho ujišťování, že bude respektovat mandát vlády,“ sdělil Zeman ParlamentnímListům.cz v souvislosti s nadcházejícím summitem NATO v Ankaře.

Pavel si to zavinil sám. Zeman vytáhl fakta z minulosti
Foto: Hans Štembera
Popisek: Představení staronové knihy Miloše Zemana Jak jsem se (ne)mýlil v politice

Pane prezidente, v Poslanecké sněmovně padl od Jindřicha Rajchla návrh odebrat ukrajinskému prezidentovi Zelenskému nejvyšší české státní vyznamenání, které jste mu před čtyřmi lety udělil. Jak se k tomu stavíte? Existují k takovému kroku nyní důvody?

Bohužel musím konstatovat, že takový důvod existuje, což neznamená, že Zelenskému Řád Bílého lva skutečně odebrán bude, neboť o tom rozhoduje můj nástupce. Podobně jako se to stalo v Polsku. Ten důvod existuje v tom, že nešťastným rozhodnutím Zelenskyj dal prostor pro apoteózu banderovců, což byly fašistické skupiny, které vraždily zejména Židy, ale také Poláky a další etnika, včetně Čechů na takzvaném Českém Malíně. 

Řekl jsem, že je to nešťastné gesto, protože jsem už několik let kritizoval oslavu banderovců na Ukrajině. Obávám se, že ti, kdo odmítali řád pro prezidenta Zelenského, který jsem mu dal kvůli jeho statečnosti na začátku ruské okupace, tak nyní budou mít skutečné důvody pro odejmutí tohoto řádu.

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Co se Ukrajiny týče, hovoří se o tom, že německý kancléř Merz by na summitu NATO mohl navrhnout placení 70 miliard eur ročně Ukrajině. Je tohle správná cesta? A je i kvůli tomu důležité, aby tam naši zemi zastupoval právě premiér a nikoli prezident?

Existuje několik projektů. Jeden z nich je, aby každá země věnovala 0,25 procenta HDP na pomoc Ukrajině. Druhou věcí je politický vývoj, kde mě zaujal Putinův návrh, aby jakýmsi zprostředkovatelem byl Gerhard Schröder, tedy bývalý německý kancléř. Znám ho velmi dobře, mnohokrát jsme se setkali a považuji ho za člověka, který by tuto roli mohl splnit, protože Evropská unie v tom konfliktu hraje ostudnou roli, který se sice odehrává na území Evropy, ale Evropská komise do něho vůbec nezasahuje.

Jak vnímáte domácí spory ohledně české účasti? Po rozhodnutí Ústavního soudu jste hovořil o tom, že se odehrává boj o charakter naší země. V čem?

Jsou lidé, kteří říkají, že rozhodnutí Ústavního soudu posunuje naši zemi k prezidentskému nebo poloprezidentskému systému. Na rozdíl od nich já tvrdím, že toto rozhodnutí posunuje naši zemi k soudcokracii, konkrétně k vládě Ústavního soudu jako imaginární třetí komoře parlamentu. Pokud jde o jeho vlastní rozhodnutí, položme si otázku. Jste jedinou stranou sporu před soudem, ale máte jedinečné právo v tom, že si můžete vybrat a následně jmenovat své vlastní soudce. Proto tvrdím, že ex definitione je Ústavní soud podjatý, protože ústavní soudci jsou jenom lidé a jsou zavázáni Petru Pavlovi za to, že je navrhl a jmenoval.

Fotogalerie: - Jednání sněmovny

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Co bude dál? Sám se domnívám, že Pavlova zážitková cesta do Ankary skončí tím, že absolvuje několik bilaterálních jednání, kterých si nikdo pořádně nevšimne, a tím celá věc skončí.

Postavila se podle vás vláda k celé věci po vydání předběžného opatření správně nebo chytře? Prezident si stěžuje, že mu vláda ještě nedala konkrétní mandát, jak na summitu vystupovat, a osekala mu delegaci s tím, že mu přímo stanovila konkrétní jména lidí, která si smí vzít.

V případě Petra Pavla to asi bylo nutné opatření, ale obecně bych to jako běžnou praxi nedoporučoval. Ze své zkušenosti bych uvedl, že jsem nikdy neměl vládní mandát na summity NATO. Nikdo mi nepředepisoval, co tam mám říkat, a nikdo také nekontroloval mou delegaci. Toto je novum, které je myslím tak trochu zbytečné, ale Petr Pavel si to zavinil sám. V průběhu asi 80 zahraničních cest během svého desetiletého prezidentství jsem nikdy nevystupoval v zahraničí, abych pomlouval a kritizoval vládu vlastní země. Petr Pavel to udělal například v Estonsku a nelze tak úplně věřit jeho zapřísahání se, že bude respektovat mandát vlády. Znovu opakuji, že jsem na jakémkoli jednání ani jednou neměl mandát vlády a vůbec jsem ho nepotřeboval.

Bylo to tím, že mezi vámi a těmi danými vládami panovala elementární důvěra?

Ano, mluvil bych o elementární důvěře. Také jsem tu důvěru nikdy nezklamal.

Lze říci, že výrazná část médií je v tomto sporu spíše na straně prezidenta Pavla. Stejně tak opozice. Přitom za Vašeho prezidentství například média podporovala Vaše odpůrce včetně ministra zahraničí Petříčka z ČSSD, kterého chválili i politici TOP 09, zatímco dnes ministra zahraničí Macinku v podstatě nenávidí. Co k tomu říci?

No vidíte, mluvil jste o Tomáši Petříčkovi a to je jméno, kdy já sám jsem si musel vzpomenout, o koho jde. Předpokládám, že lidé, kteří se méně než já zabývají politikou, si vůbec na to jméno nevzpomenou. A to je právě důsledek personálního výběru. V případě současné vlády je to něco jiného, je to vláda profesionálů a v tom vidím pozitivní posun.

Petr Pavel kritizoval ministra Macinku s tím, že používá mafiánské způsoby. Nikdy jsem s mafiánskými způsoby nesetkal, znám je pouze z filmů, ale jak to vidíte Vy?

Myslím si, že je to přehnané označení. Nechť prezident Pavel dokáže na konkrétních faktech jakýkoli mafiánský způsob. Petr Macinka podle mého názoru zatím nenechal nikoho zavraždit, nebyl ani korumpován, aniž by sám korumpoval. Takže pokud Petr Pavel vedle pomluvy předloží důkaz, měly by se tím důkazem příslušné orgány zabývat.

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Článek obsahuje štítky

Babiš , NATO , Pavel , prezident , Rusko , Ukrajina , vláda , Zeman , summit NATO , Macinka , Ankara , válka na Ukrajině

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Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Mgr. Vít Rakušan byl položen dotaz

Rozhodnutí ústavního soudu

Nemáte jako já dojem, že bylo úplně zbytečné? K čemu vedlo? Že prezident na summit pojede, ale co tam bude dělat? Mě teda není úplně jasné, co by tam dělal i bez toho rozhodnutí? I kdyby vyjednal cokoliv, stejně ve finále rozhoduje vláda. A vás nezaráží ta rychlost rozhodnutí soudu? Mě také není vůb...

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