Petr Dufek: Nedostatek lidí je bariérou pro další růst ekonomiky

Míra nezaměstnanosti klesá a vlastně je už nejnižší v historii samostatné ČR a vlastně i ve srovnání se všemi ostatními členskými zeměmi EU. Podle domácích statistik jsou nyní tři procenta lidí bez práce, nicméně pokud se podíváme na srovnatelná data za celou Unii, tak míra nezaměstnanosti dosahuje aktuálně jen 2,2 %. Lidí, kteří si aktivně hledají práci a jsou do ní schopni (či ochotni) nastoupit během dvou týdnů, je výrazně méně, než naznačují data z úřadů práce. Pak nám vychází, že vlastně na jedno volné pracovní místo nepřipadá jeden nezaměstnaný, ale že jeden člověk bez práce si může (v průměru) vybírat hned ze dvou volných míst. A těch je aktuálně něco přes 280 tisíc, tedy pokud budeme brát v úvahu údaje pouze tak, jak jsou uvedena ve statistikách úřadů práce.

Volných míst je rekordní počet, a to jak v absolutním vyjádření, tak i v tom relativním. Právě včera Eurostat zveřejnil svoji pravidelnou dávku dat zaměřenou na volná místa napříč EU, ze kterých vyplývá, že míra volných míst byla v prvním čtvrtletí v ČR opět nejvyšší. Jde o poměr počtu neobsazených míst k celkovému počtu zaměstnaných a volných míst. Vlastně něco jako obrácená míra nezaměstnanosti. Na nejnovějších číslech není zajímavé jen to, že se tato míra soustavně zvyšuje nebo že je nejvyšší v historii nebo ve srovnání s EU. Zajímavé jsou totiž i výsledky za jednotlivá odvětví.

Největší poměr neobsazených míst je – poněkud možná překvapivě – v administrativě (více než 20 %). Hned poté následuje realitní trh a stavebnictví. Na opačném konci řebříčku je energetika a školství, kde se nenabízí ani jedno celé procento. Ve zpracovatelském průmyslu, kde je mimochodem zaměstnáno nejvíce lidí, vzrostla míra volných míst 4,8 %. A tento výsledek vlastně už jen zapadá do obrázku, který vychází z průzkumů mezi firmami. A sice, nedostatek lidí se stává čím dál větší překážkou pro další růst, a to nejenom průmyslu. Je to vlastně největší současná bariéra české ekonomiky, nad níž lze možná na chvíli vyzrát dovozem zahraničních pracovníků, nicméně dlouhodobým řešením mohou být jen investice.

Petr Dufek

finanční analytik

autor: PV