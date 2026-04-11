Petr Dufek: Výsledky průmyslu jsou lepší, než se může zdát

12.04.2026 12:26
autor: PV

Průmysl se dál drží v černých číslech, i když na první pohled mohou únorová čísla signalizovat zpomalení.

Foto: investicniweb.cz
Popisek: Petr Dufek

Ve skutečnosti meziměsíční tempo zůstává velmi slušné a současně i výkon zpracovatelského průmyslu – jako dominantní části – byl mnohem lepší. Vyvážil totiž nejenom propad v těžebním průmyslu, ale i v energetice, kde probíhaly odstávky ve velkých elektrárnách. Výroba většiny oborů v rámci zpracovatelského průmyslu rostla, a tak celá tato část si mohla připsat 2,4 %. Hlavní zásluhu na tom měly výrobci kovových výrobků a automotive.

A teď k tomu, co už možná tak hezky nevypadá, a to jsou nové zakázky. Jejich tempo dosáhlo jen 1,6 %. Slovo „jen“ je na místě, protože zakázky se počítají v běžných cenách, takže jsou ovlivněny výrobní inflací. Propad objednávek zažil automobilový průmysl, ale jeho slabší únorový výsledek se zcela ztrácí ve stínu lednového přílivu zakázek. Za první dva měsíce si proto připisuje +15,5 %. Takže rozhodně se žádná tragédie zatím nekoná.

Celkově se průmyslu daří a má našlápnuto k letošnímu velmi solidnímu výsledku. V dalších měsících jej však mohou potrápit vyšší ceny energií a drahé PHM, avšak vzhledem k dlouhodobému tlaku na produktivitu a efektivitu se s nimi dokáže vyrovnat. Nakonec zažil i mnohem horší časy v době, kdy začala válka na Ukrajině.

