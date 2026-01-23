Petr Hampl: Návrat umění kladení otázek

23.01.2026 17:15 | Glosa
autor: PV

Denní glosy Petra Hampla.

Petr Hampl: Návrat umění kladení otázek
Foto: archiv Petra Hampla
Popisek: Spisovatel a sociolog Petr Hampl.

Téměř denně čteme, jak nám umělá inteligence ničí mozky. A taky jak nesmírně zkreslený pohled na svět nám předkládá – něco je zvýrazněno, něco potlačeno, něco úplně zamlčeno.

Ty kritické hlasy mají pravdu, ale není to celý obraz. V celém obraze by mělo být také to, v čem umělá inteligence rozvíjí naše myšlení – činí nás moudřejšími.

Pomáhá nám například vidět věci v širších souvislostech. Já jsem dnes studoval nějaké historické události a nechal jsem si detailně vysvětlit, jaký je rozdíl mezi kolečkovým a křesadlovým zámkem muškety. Díky tomu zdánlivému detailu teď vidím počty vojáků i průběhy bitev úplně jinak. Kdybych neměl k dispozici umělou inteligenci, bylo by to příliš časově náročné, takže bych ten zdánlivě technický detail vynechal.

Ale ještě v něčem mnohem důležitějším nám umělá inteligence pomáhá. Vrací do hry umění kladení otázek! Kdo se ptá hloupě, dostane hloupou odpověď. Kdo se ptá chytře, dostane smysluplnou odpověď. Kdo se ptá geniálně, dostane brilantní odpověď.

Nemusí být každá otázka geniální, ale vůbec to, že otázky jsou stejně důležité jako odpovědi, je průlomové. Téměř každý den mi píšou lidé, kteří žádné otázky nemají. Opravdu! Nechali se nadchnout nějakým tvrzením a jsou plní emocí, o které se musí s každým rozdělit. Ale vlastně je ta věc nezajímá. Není to pro ně odpovědí na otázku. A nekladou si ani žádné další otázky.

Myšlení bez otázek je nejhorší formou otupenosti.

Přitom všechny učebnice filosofie či myšlení obecně začínají kladením otázek. Ale je příznačné, že ze starých Platonových spisků vybíráme izolované moudré citáty a případně závěry. Přitom právě ty otázky jsou často nejvíc zajímavé.

Předplacením Plné verze Hamplova druhého pohledu získáte přístup k dalším textům, poznámky do vašeho e-mailu a především vědomí, že už nejste černí pasažéři. Že se podílíte spravedlivým dílem. Plnou verzi si můžete obstarat zde. 

(zdroj: petrhampl.com)

Psali jsme:

Znojmo: Kvalita vody je stabilní, hodnoty mají klesající tendenci
Wollner se zhrozil nad slovy Pavla k ČT
Seďa (SOCDEM): Radnice vždy hospodaří s penězi daňových poplatníků
Podpora Landsmannschaftu v ČR? Legitimizace prolomení Benešových dekretů, varuje Vondráček

 

Zdroje:

https://petrhampl.com

https://www.petrhampl.com/plna-verze-druheho-pohledu/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Hampl

Ing. Lukáš Vlček byl položen dotaz

Odvody daní

Dobrý den, od 90.let je tu takový nešvar, kdy zejména vietnamská komunita "zvláštně" odvádí/neodvádí daně. Osobně se mi nestalo za oněch více než 30 let, že by mi nějaký prodejce dal stvrzenku o nákupu. Vzhledem k tomu, že síť jejich prodejen, tržišť atd. je po celé ČR, lze usuzovat na obrovský daňo...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Tělo přeplněné vlákninou vysílá jasné signályTělo přeplněné vlákninou vysílá jasné signály Bolest v dolní části zad může upozorňovat na nádorBolest v dolní části zad může upozorňovat na nádor

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Jiří Paroubek: Wachmeister Flanderka z Putimi by byl spokojen…

12:17 Jiří Paroubek: Wachmeister Flanderka z Putimi by byl spokojen…

Jednou z nejkrásnějších figur v Osudech dobrého vojáka Švejka od Jaroslava Haška je bdělý wachmeiste…