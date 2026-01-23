Petr Hampl: Návrat umění kladení otázek

Téměř denně čteme, jak nám umělá inteligence ničí mozky. A taky jak nesmírně zkreslený pohled na svět nám předkládá – něco je zvýrazněno, něco potlačeno, něco úplně zamlčeno.
Ty kritické hlasy mají pravdu, ale není to celý obraz. V celém obraze by mělo být také to, v čem umělá inteligence rozvíjí naše myšlení – činí nás moudřejšími.
Pomáhá nám například vidět věci v širších souvislostech. Já jsem dnes studoval nějaké historické události a nechal jsem si detailně vysvětlit, jaký je rozdíl mezi kolečkovým a křesadlovým zámkem muškety. Díky tomu zdánlivému detailu teď vidím počty vojáků i průběhy bitev úplně jinak. Kdybych neměl k dispozici umělou inteligenci, bylo by to příliš časově náročné, takže bych ten zdánlivě technický detail vynechal.
Ale ještě v něčem mnohem důležitějším nám umělá inteligence pomáhá. Vrací do hry umění kladení otázek! Kdo se ptá hloupě, dostane hloupou odpověď. Kdo se ptá chytře, dostane smysluplnou odpověď. Kdo se ptá geniálně, dostane brilantní odpověď.
Nemusí být každá otázka geniální, ale vůbec to, že otázky jsou stejně důležité jako odpovědi, je průlomové. Téměř každý den mi píšou lidé, kteří žádné otázky nemají. Opravdu! Nechali se nadchnout nějakým tvrzením a jsou plní emocí, o které se musí s každým rozdělit. Ale vlastně je ta věc nezajímá. Není to pro ně odpovědí na otázku. A nekladou si ani žádné další otázky.
Myšlení bez otázek je nejhorší formou otupenosti.
Přitom všechny učebnice filosofie či myšlení obecně začínají kladením otázek. Ale je příznačné, že ze starých Platonových spisků vybíráme izolované moudré citáty a případně závěry. Přitom právě ty otázky jsou často nejvíc zajímavé.
zdroj: petrhampl.com
