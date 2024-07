Petr Hampl: O olympijském zahájení

Tak slyším, že se mnohým nelíbilo slavnostní zahájení olympiády. Nelíbilo by se vám proto, že jste nepochopili, že už nežijete v 80. letech. Tehdy by se taková podívaná dělala pro davy. Dnes to vymýšlí jedni příslušníci elity pro jiné příslušníky elity. Cílem není, aby se to líbilo lidem. Cílem je, aby to ocenil nějaký časopis nebo výbor, o kterém jste v životě neslyšeli.

Když se na slavnostní zahájení díváte vy, je to podobné, jako když se sedláci dívají oknem na panskou slavnost. Nelíbí se vám to? Tak prostě nejste dost vznešení!

A teď zpátky do práce.

