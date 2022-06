Petr Hampl: Potraty, aktivisté a technologie

reklama

Až uslyšíte, že v Americe zakázali umělé potraty, tak tomu nevěřte. Nejvyšší soud rozhodl, že se americká vláda a americké zákony vůbec nebudou něčím takovým zabývat. Ať si to v každém státě upraví, jak chtějí. A komu se nelíbí úprava jeho státu, ať si zajede jinam. Není to ani vítězství hnutí za život, ani prohra potratářů. To jen aktivisté na obou stranách potřebují dělat rámus a vykazovat činnost. Asi nepřekvapí, že mezi prvními vydala stanovisko poslankyně České pirátské strany Olga Richterová, která si nejspíš opravdu myslí, že v Americe došlo na federální zákaz potratů.

Nadále tomu bude tak, že americká úprava mnohem volnější než v Evropě a že tam budou probíhat věci, z jakých by se i těm nejliberálnějším Evropanům dělalo špatně.

A ten spor bude pokračovat, a na obou stranách budou bouřit emoce. Obávám se, že řešení přinese až technologický pokrok. Spor skončí, až bude k dispozice antikoncepce a tak dostupná, uživatelsky snadná, spolehlivá a bezpečná, že nebude existovat možnost nechtěného početí.

Někdo bude mít pocit, že je to škoda, protože na svět nebudou přicházet spontánně počaté děti, které jejich rodiče opravdu neplánovali. Někdo si bude uvědomovat, že tak svět občas přijde o velkou osobnost, a mnohým bude líto, že zmizí kouzlo nenadálého. A budou mít pravdu. Bude to cena zaplacená za to, že skončí eticky vysoce problematické až hnusné věci typu umělého potratu plně vyvinutého dítěte (plodu) v devátém měsíci těhotenství. Aniž to by omezovalo něčí svobodu. Chceme takovou cenu zaplatit? Můj názor je: kéž by to už bylo.

(zdroj: petrhampl.com)

