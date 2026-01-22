Petr Hampl: Zakázáno ze setrvačnosti

Včera jsem tu označil za blbost zákaz komunistických symbolů. Celkem logicky se nabízí otázka, jak je to se zákazem těch nacistických. Dává větší smysl? Jedna věc je, že v nás vyvolávají extrémně negativní emoce (což pokládám za správné). Jenže vyplývá z toho, že je zákaz smysluplný?
Situace je komplikovanější v tom, že nacisté neměli žádného svého Marxe ani Hayeka. Vlastně ani neměli žádnou soustavnou ideologii. Stačila jim směs útržků z různých ideologií a filosofických směrů, různých náboženství, pověr a konspiračních teorií, a samozřejmě spousta mystiky. Desítky různých směrů se propojily, každý měl svůj vliv na vznik nacismu… jenže každý z nich je pěstován i za jiných okolností a k Osvětimi to nevede.
Zákaz propagace nacismu je veden cílem zničit jedno zcela konkrétní politické hnutí. Abychom to hnutí dokázali jasně definovat, pomáháme si pravotočivým hákovým křížem (za jiných okolností hinduistický symbol blahobytu) a portréty konkrétního pána s knírkem. To je zakázané.
Jen je to v roce 2026 jaksi zbytečné, protože to konkrétní hnutí z třicátých let by nikdo nedokázal obnovit, ani kdyby chtěl. A nic jiného než to konkrétní hnutí zakázáno není. Pokud by nějaká partička magorů chtěla pobíhat s hákovými kříži, není vůbec jasné, že by to muselo směřovat k potlačení základních lidských práv. Možná by to spíš vedlo jen k zesměšnění těch aktivistů.
Navíc ty dříve zakázané symboly začali používat naši spojenci ve válce proti Rusku, takže vlastně ani s tím pravotočivým hákovým křížem není úplně jasné, jestli to je nebo není nacistické.
Opět je tu zákaz, o kterém nikdo nedokáže jasně říct, co je vlastně zakázané a jak by se to mělo vymáhat. Nejvyšší čas, aby ten zákaz zmizel.
Kdyby diskuze o zakazování komunistických symbolů vedla k tomu, že nakonec budou zrušeny všechny ty zakazovací paragrafy (včetně popírání genocidy), bylo by to nakonec pozitivní.
Předplacením Plné verze Hamplova druhého pohledu získáte přístup k dalším textům, poznámky do vašeho e-mailu a především vědomí, že už nejste černí pasažéři. Že se podílíte spravedlivým dílem. Plnou verzi si můžete obstarat zde.
(zdroj: petrhampl.com)
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.