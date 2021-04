Petr Škorpil: Rasismus?

Dlouho jsem se rozmýšlel, jestli se mám vyjádřit k ze západu k nám proudícím nesmyslům jako je hnutí Me Too nebo teď aktuální BLM. Hnutí na podporu za práva černochů. Ne, že by boj proti rasismu bylo něco špatného, ale co se dnes děje v Americe a ve Velké Británii nad tím zůstává rozum stát. V USA se stoupenci tohoto hnutí procházeli městy, kde ničili a rabovali obchody a policie nijak nekonala, jen aby nebyla obviněna z rasismu. A demokrati jim ještě k tomu tleskali. To mi přijde absurdní stejně jako poklekávání sportovců před utkáními.

Podle mne by měl být sport apolitický, čili bez těchto politických projevů. A teď ještě dostali zelenou k těmto projevům na olympiádě. Velmi dobře to vyřešila naše fotbalová reprezentace, která v zápase proti Walesu místo pokleknutí poukázala na nápis na dresech, že jsou proti rasismu a ne že podporují nějaké hnutí (BLM). Zvláště když jsme mohli vidět jak si v Americe toto hnutí představuje boj za práva černochů. Docela by mne zajímalo, co by se stalo sportovci v zemích poklekávajících před utkáním, kdyby pokleknout odmítl. Asi by jeho chování propírala všechna média, co si to dovolil. Možná by skončila jeho sportovní kariéra. Pak to ovšem není svobodná volba, ale totalitní praktika, kterých jsme si v našich končinách užili víc než dost. Bohužel si státy na západ od našich hranic nezažily 40let budování socialismu, proto tam nacházejí takové věci vděčné podhoubí.

Však hlavní motivací k napsání tohoto článku pro mne byla neutuchající kampaň proti Kúdelovi ze zápasu Slávie proti Glasgow Rangers. Údajně šlo o rasistický projev, když protihráči Kamarovi něco pošeptal do ucha poté, co na zemi okopávali ležícího Kuchtu jako záhon brambor. Vůbec nikoho na západě v médiích nezajímala brutální hra hráčů Rangers, která s fotbalem neměla nic společného, ale jen a jen údajný rasistický projev Kúdely, který měl Kamaru přirovnat k opici. Přitom těsně před tímto incidentem byl brutálně zlikvidován gólman Slávie Kolář. Zákrok od hráče, který byl na hřišti sotva sedm minut. Kdyby byl člověk podezíravý, mohl by si myslet, že byl za tím účelem na hřiště poslán. Kdo tento zápas sledoval, si nemohl nevšimnout, že potom co hráči Rangers prohrávali, z jejich chování frustrace přímo cákala. Tak třeba kapitán Glasgow Rangers Connor Goldson prohlásil, že po incidentu nemyslel na fotbal, ale jen na to, jak někoho za slávistů zranit. To je opravdu fair play hra.

Pojďme se podívat na rasistické obvinění Kúdeli hráčem Rangers Kamarou. Tak za prvé nařčení Kúdeli z rasismu nemůže Kamara nijak dokázat, protože to nikdo neslyšel. Přesto ve všech mediích na ostrovech byl Kúdela odsouzen za údajné rasistické nadávky. Bez jakéhokoli důkazu. Protože se má za to, že by si černoch přeci nevymýšlel. No není to absurdní. To znamená, že v dnešní době co řekne běloch je lež, protože černoši mluví vždycky pravdu. To nakonec nebudeme muset mít snad ani soudy! A co když to byl od Kamary jen záměr? Znalý prostředí na ostrovech musel vědět, že po tomto incidentu už media nebude zajímat, co se dělo na trávníku, ale bude se jen mluvit o rasismu. Takže ani fanoušci je neodsoudí za utrpěnou porážku, ale naopak je budou ještě adorovat.

Ještě bych se chtěl zamyslet, co je to rasismus? Když bylo zakazováno chodit černochům do restaurací, sportovat společně s bílými. Nesměli chodit do stejných škol atd. Je rasismus, když budou bojovat v jakémkoli sportu černoch s bělochem a černoch prohraje? Když třeba při fotbale se černoch chová jak smyslů zbavený a běloch mu řekne chováš se jak debil, kretén, blbec nebo použije nadávku ze zvířecí říše. Chováš se jak slon, chováš se jak býk nebo jako gazela či jiné zvíře? Je to snad rasistický projev vůči celé černé populaci? Podle mne ne, jde jen o to urazit jiného sportovce, který se zrovna během sportovního utkání nechová podle pravidel fair play, aby se nad sebou zamyslel a choval se sportovně. Tak by to mělo být chápáno a také tam by to mělo zůstat, protože se jedná o vypjatá sportovní utkání, kde tryskají emoce víc jak rozum. Je opravdu rasistické, když někoho přirovnáme k opici? Neříká se snad, že je chytrý jako opice? Lstivý jako liška, rychlý jako gepard, silný jako medvěd? Nemohu si pomoct, ale nevidím tam nic rasistického. Za mnohem více nebezpečný považuji zákrok na gólmana Koláře, kopání do ležícího Kuchty, či připravený útok Kamary v útrobách stadionu před zástupci UEFA na Kúdelu, kde byly odstaveny kamery. Zatímco Kamarovo nařčení z rasismu nelze dokázat a i kdyby, bylo v rámci vypjatého zápasu a sportovních emocí, tak pěstní útok na protihráče Kúdelu byl předem promyšlený odsouzeníhodný trestný čin. A proto hlavně na ostrovech by si měli uvědomit, co je pro společnost nebezpečnější. A my tady bychom si měli uvědomit, že ne všechno co k nám v poslední době přichází ze Západu je následováníhodné.

Už jsem myslel, že skončím ale ještě k včerejšímu zápasu Slávie s Arsenalem. Potvrdil jen co jsem napsal výše jak se Západ posouvá od demokratických principů k totalitě. Slávisté chtěli demonstrovat boj proti rasismu, že se všichni obejmou kolem ramen leč jim to nebylo dovoleno a rozhodčí je rozehnal a pak sám poklekl. Zcela jsem nepochopil proč jim toto gesto rozhodčí zakázal. Klečet se může a držet kolem ramen ne? To ať se na mne nikdo nezlobí ale to je ubohost největšího zrna. Zde platí klasické totalitní nejsi s námi jsi proti nám. Nechováš se jakou mi máme představu chováš se špatně. Opravdu mám strach kam až toto povede. Možná nám brzo zakážou hrát i pohárové zápasy jen proto, že si naši hráči odmítají klekat. Co dodat? Snad jen ať žije sport a zdravý rozum.

