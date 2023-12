Přemysl Votava: Profesor Nutella

02.12.2023 12:26 | Komentář

Pro politika je tím nejhorším, když se stane směšným. A to se stalo! Premiér České republiky nám v minulých dnech sdělil, že se vyplatí zajet si do Německa pro předvánoční nákup. On že si tam koupil nutellu. Jeho nutella se stala hned šlágrem sociálních sítí, směje se celá Evropa. Premiérovo vyjádření, že jsou německé potraviny lacinější, ale i kvalitnější, jsou pro něj objevem Ameriky, protože my to víme již řadu let. Totéž zjistil před časem i Petr Pavel, on zase jezdí nakupovat do Polska, tak jako miliony Čechů.