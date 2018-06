Přihlaste se k platformě, která chce být základem pro vznik nové levicové politické strany

Sociální demokracie si ve svém vnitrostranickém referendu odhlasovala vstup do vlády s hnutím ANO Andreje Babiše. Těsný výsledek, kdy se pro vstup vyslovilo necelých 60 % hlasujících, však ukazuje, že toto rozhodnutí vůbec není neproblematické. Naopak, ČSSD podle našeho názoru dělá strategickou chybu. Spojuje se totiž s osobou, která bohatne dotačními a daňovými podvody na úkor dolních deseti milionů a je nejen nedůvěryhodná co do dodržování slibů, ale zejména co do programu chystané vlády.

Už nyní probíhají na Ministerstvu práce a sociálních věcí přípravy na seškrtání příspěvků a doplatků na bydlení, zákon o sociálním bydlení je v nedohlednu, pomalu se chystá privatizace českých drah, vláda chce zvyšovat výdaje na zbrojení, daňová progrese či sektorové daně nejsou na pořadu dne. Programové prohlášení vlády slibuje jen drobné udržovací kroky a neznamená tak skutečnou pozitivní změnu pro lidi v České republice. ČSSD v této vládě bude jen doplněk už tak existující „nesvaté“ koalice ANO, KSČM, SPD.

Domníváme se, že za této situace bude ČSSD nést všechny náklady při sporech ve vládě, stejně jako za plánovaná asociální opatření a privatizace. Současné vedení sociální demokracie tvoří lidé, kteří nedisponují žádnou politickou vizí. Často opakují, že špatný volební výsledek je důsledkem objektivního vývoje všude v Evropě. Je pravda, že tam, kde se sociálně demokratické a socialistické strany staly stranami středu (Francie, Itálie) nebo spolupracují s pravici ve velké koalici (Německo), propadla se na své historické minimum. Výjimku tvoří britští labouristé, kteří ale s vedením Jeremyho Corbyna zvolili důsledný obrat od blairistické „New Labour“ směrem k budování sociálního státu 21. století. O to však současné vedení ČSSD neusiluje, a i kdyby náhodou začalo, budou mu svazovat ruce jak každodenní vládní povinnosti, tak pravicové ANO.

Sociální demokracie byla historicky v českém politickém prostředí stranou, která hájila zájmy zaměstnanců, obyčejných lidí a lidí vyloučených ze společnosti,v souladu se svými hodnotami solidarity a humanismu. Tyto hodnoty však již není schopna dlouhodobě zastávat, v posledních letech se zaobírá spíše svými vlastními problémy, než aby tvořila sociálně demokratickou politiku. Během posledních čtyř let nedokázala ani jako nejsilnější vládnoucí strana začít řešit bytovou problematiku, která trápí velký počet obyvatel, nepomohla ani lidem trpícím exekucemi, jejichž počet v poslední době stoupl přes 860 tisíc.

Po posledních parlamentních volbách v sociální demokracii převládlo křídlo, které je svým vystupováním nerozeznatelné od pravicových populistů. Jaroslav Foldyna a Jiří Zimola jsou jen symboly naprosto chybného směřování politiky ČSSD. Nutno ale zdůraznit, že si je tato strana vychovala sama opouštěním levicových principů jak v domácí, tak zahraniční politice.

Vstup ČSSD do vlády s ANO s podporou KSČM znamená, že tato vláda bude chápána jako levicová, ačkoli nelze předpokládat, že její kroky skutečně povedou k sociální spravedlnosti a rovnosti. Opozice vůči této vládě bude pak logicky pravicová – strany ODS a TOP 09 se již dnes po svém chápou témat, jako je např. dostupnost bydlení, a stavějí se do role obránců demokracie a svobody. V takovéto situaci bude velmi ztížena možnost prosazování skutečně levicových řešení a principů a samotný pojem levice a její politika budou ve veřejném mínění nadále diskreditovány.

Věříme, že když jste vstupovali do České strany sociálně demokratické, měli jste o jejím poslání a fungování jinou představu. I vy jste si přáli boj za skutečně spravedlivou společnost, kde mají zaměstnanci důstojné mzdy, dobré pracovní podmínky a sociální jistoty, a nemají tedy žádný důvod obracet hněv proti slabším, nebo se přiklánět k politickým podnikatelům, kteří reálně sociální soudržnost rozkládají.

Vyzýváme proto vás, všechny členy a členky ČSSD, kteří nejsou spokojeni s dlouhodobým směřováním strany, stejně jako všechny se zájmem o o levicovou politiku, abyste se s námi podíleli na vytvoření skutečné levice. Přihlaste se k platformě, která chce být základem pro vznik nové levicové politické strany.

autor: PV