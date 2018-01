Radim Valenčík: I Fiala opisuje od Horáčka? A proč takové blbosti?

12.01.2018 13:56

V poslední době se nějak rozmohlo opisovat od Horáčka. Nejdřív Drahoš, teď Fiala. Jiné vysvětlení je, že všechny řídí stejní tvůrci myšlenek. Je to dost pravděpodobné. Všem dávají do úst servilní žvásty o tom, že se nesmíme poklonkovat na Východ (to někdo dělá?), ale musíme si nechat poroučet ze Západu (to dělají).