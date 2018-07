Radim Valenčík: Kauza H-Systém - Tři lži - Zločinné spiknutí?

1. "Rozhodnutí o vystěhování těch, co si domy dostavěli, je ve prospěch těch chudáků, kteří na dostavění domů neměli peníze."

Lidé, kteří si domy dostavěli, jsou ochotni znovu zaplatit za to, co bylo základem dostavby. A to z peněz, které jako ostatní poškození dostanou. Oni nikoho o nic neokradli a jsou ve stejné pozici, jako ostatní odkradení.

2. "Konkurzní správce se nemohl dopustit jednání v rozporu s dobrými mravy, protože neměl v kauze důvod k podjatosti."

Odměna, a to nemalá, se vypočítává podle toho, co je zahrnuto do konkurzní podstaty. Navíc je podezření z podvodného jednání konkurzního správce:

"Někteří zástupci SBD Svatopluk tvrdí, že konkursní podstata byla v průběhu let 2001-2013 vytunelována.[zdroj?] Proto také bylo podáno několik trestních oznámení na současného správce konkursní podstaty, které byly uzavřeny bez odsouzení.[zdroj?]"

"Do konkursu bylo přihlášeno přes 500 pohledávek v celkové výši přesahující 2 mld. Kč, když největší je pohledávka společnosti Global Financial Restructuring Czech ve výši 1 076 mil. Kč., která uplatňuje původní pohledávku Komerční banky. Druhým největším věřitelem s pohledávkou ve výši 453 mil. Kč je SBD Svatopluk. V roce 2011 bylo rozhodnuto o částečném uspokojení pohledávek věřitelů, když jim bylo vyplaceno celkem 140 mil. Kč (asi 6,8 % výše pohledávek). ZDE

Poznámka: Vyzdrojováno jen částečně, ale brzy se ukáže, jak to bylo.

3. "Vše probíhá naprosto standardně a zástupci státní moci ani nemohou postupovat jinak."

Jedním ze základních atributů států je garantování rovnoprávného postavení všech účastníků. V dané oblasti jde o to, aby všechny kontrakty (vyrovnání poškozených, odkup, náhrada apod.) probíhaly za rovnoprávných podmínek. Z tohoto hlediska je logické, že pořadí "nejdříve se vystěhujte, my to pak prodáme, někdy vám nějaké peníze dáme a pak si zase budete moci koupit byt" nemá nejen logiku, je nemorální (po 20 létech bydlení), ale porušuje i základní principy fungování státu.

Myslím, že nejlepší obrázek, který ilustruje, o co jde, je to, za jakých podmínek již byly prodány likvidátorem (což je v daném případě přesnější výraz než konkurzní správe) některé nemovitosti z konkurzní podstaty. On by stačil jeden hrůzný případ. Bude jich patrně mnohem více. Každý lump dojede na svoji nenažranost.

Můj osobní odhad je, že tady se nenažranost toho, kdo chtěl víc, než je únosné, projevila naplno. Dokonce nevylučuji, že zde vyplavalo na povrch něco, co může nabýt rozměrů zločinného spiknutí.

