Radim Valenčík: Vize potřebuje lídra a ten není

Jak se hledá lídr? Těžko. Tedy ten skutečný. Ten, který by měl šanci skončit jinak než Sobotka – dobrý realizátor "politiky možného", mistr řešení standardních situací. Problém je v tom, že nežijeme v normální době, že žijeme v době historického excesu, že každý lídr se bude znovu a znovu muset vyrovnávat se standardními situacemi.

Problém těch, co z větší nebo menší vzdálenosti pokukují po pozici lídra, bohužel vůbec nemají představu o tom, na čem musí být založena politika v současné době, pokud mají mít úspěch. Opravdu to nechápou. A ti, kteří lídry vybírají, mají v lepším případě jen matnou představu o tom, jaká politika má šanci na úspěch.

To normální lidi jsou mnohem dál. Tak třeba k mému článku "Co (ne)vyřeší sjezd ČCSD?" napsal Vladem tento komentář:

"Vřele s Tebou Radime (p. Valenčíku) souhlasím. S výkřiky "Jsme s lidem této republiky" "Uděláme vše pro blaho lidu" atd. atd. nelze vystačit!!! "Lid" této země nechce hesla. Chce "chléb". Dokonce si myslím, že lid nechce víc peněz nebo více "lidských" práv. Chce se cítit opět jako "lid této země". Se vším všudy! Rozhodovat o sobě a třeba i na tom, na co si hrají ti "nahoře". Pokud si bude socdem i nadále trvat na tzv. Prodemokratickém a prozápadním směřování republiky, neboli MY jsme elita a máme jediný kvalifikovaný názor, je to konec socdem jako strany LIDU. Slovy Švejka - Národ je blbej, protože nevidí blahovůli císaře pána. Socdem ale MUSÍ dát slovo i plebejcům..., tedy i těm blbejm. Jinak to dopadne jako před 4 roky. 80 % národa vidělo, že na Ukrajině jde o nastolování fašismu (banderovců), ale Zaorálek tam jel povzbudit Majdan a Porošenka.

Jsem příznivec s. Skály a tedy těch bohumísky zatracovaných komoušů, ale přeji socdem aby rozhodli "správně" a stali se opět velkou stranou."

Komentář sice můj názor posouvá určitým směrem, se kterým ne zcela souhlasím, ale to nejdůležitější autor komentáře pochopil správně. Abych byl konkrétní. Z pojmu "prodemokratické a prozápadní směřování" se stalo klišé. Nejde o směřování založené na západních hodnotách ani na demokracii, ale o pokrytecké slouhovství moci, která svou podstatu zastírá vyvoláváním a vyhrocováním konfliktů, je protidemokratická a genocidní.

Ale zpět k hledání skutečného lídra pro současnou dobu nepohody. Po něm se chce mnohem víc, než aby pochopil, o co v dnešním světě jde. Bude muset otevřeně čelit nejen politickým investorům, kteří dnešní politiky obklopují a nutní je k politice, která jim zajistí ekonomickou návratnost jejich investic. Bude muset čelit i různým zjednodušeným pohledům na současnou realitu, a to přinejmenším v těchto podobách:

Vysvětlení všeho některou z líbivých konspiračních teorií.

Spoléhání se na nějakou autoritu (silnou ruku) a jednoduchá řešení.

Šíření katastrofických vizí.

Především však bude muset umět citlivě vnímat vývoj veřejného vědomí a sebevědomí, podporovat jeho vyzrávání. Tak, aby právě tento vývoj veřejného vědomí a sebevědomí byl větrem do plachet realizace té politiky, o kterou jde. Politiky, která krůček za krůčkem, ale současně s vědomím celé perspektivy změn prosadí to, oč tu běží. Politiky, která dokáže úspěšně čelit tlakům ze strany globální moci.

Je to přímý opak politiky strachu jak před tím, že lidé si rychle uvědomují, oč tu běží, tak i politiky strachu ze sankcí ze strany globální moci (hlavně se nedostat do neobliby mediálního mainstreamu!). Politiky, která se bude stále více dostávat mimo hru. Ten, kdo takovéto politice podlehne, dopadne přinejlepším jako Sobotka, patně snad ještě hůř.

K vůdcům

ČSSD to bude mít ještě hodně složité. Hamáček je jen Sobotka II a bude se muset moc a moc snažit, aby dokázal víc, než politiku možného a zvládat standardní situace:

Ani Zimola ještě není ten pravý lídr.

Ale i tak (to říkám těm, kteří jsou zklamáni) sjezd dopadl mnohem lépe, než jsem čekal. A dopadl jinak, než chtěli manipulátoři.

