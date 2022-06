Radomil Bábek: Datové schránky jsou pro spoustu živnostníků nepotřebné

reklama

„Problém digitalizace státu je, že se občanů, tedy i živnostníků a drobných podnikatelů, kterým to má přinést úlevu, nikdo předem neptá na to, co potřebují a co by jim skutečně pomohlo. Anketa Pokud by v roce 2022 byly parlamentní volby, volili byste stejnou stranu jako v roce 2021? (Ptáme se od 28.6.2022) Ano 78% Ne 20% Nevolil bych 2% hlasovalo: 1510 lidí

Podnikatelské odbory zadaly v podnikatelském prostředí průzkum s cílem zjistit mezi živnostníky a podnikateli názory na současnou podobu digitalizace státní správy. Šetření bylo provedeno na reprezentativním vzorku 838 respondentů, kteří v průběhu posledních měsíců vyplnili dotazník a jejich osobní údaje byly anonymizovány.

„Když se podíváme na zastoupení pozitivních a negativních hodnocení mezi respondenty, kteří mají na digitalizaci státní správy jasný názor, dostáváme poměr 27% pozitivního vůči 73% negativního hodnocení,“ říká manažer výzkumu Ladislav Buček ze společnosti Inboox CZ. V otevřených otázkách pak podle něho zaznívají konkrétní obavy podnikatelského prostředí:

- digitalizace státu přinese podnikatelům více práce a ohrozí jejich osobní údaje,

- digitalizace státu bude znamenat další komplikace pro podnikání,

- digitalizace státu je cesta k zisku pro několik IT firem,

- vedle digitální cesty musí existovat i alternativa.

Z průzkumu podle Mgr. et Mgr. Ladislava Bučka (Inboox CZ ) jednoznačně vyplývá i to, co živnostníci a drobní podnikatelé od digitalizace státní správy očekávají. „Chtějí, aby digitální prostředí státní správy bylo uživatelsky přívětivé, intuitivní a zároveň musí být používání digitálních nástrojů pro občana vždy dobrovolné. Tedy, že každý musí mít právo žít, tedy i podnikat, bez počítače, bez smartphonu a bez internetového připojení,“ doplňuje manažer výzkumu.

Podnikatelské odbory podporují kroky, které mají zjednodušit komunikaci mezi státem a podnikatelem. Plánovaná digitalizace nemá ale ulehčit práci jen státnímu aparátu a rozhodně nesmí přidávat další povinností živnostníkům a drobným podnikatelům. Digitalizace státní správy musí probíhat ve prospěch občanů, a tedy i podnikatelů, ne proti nim. Proto za živnostníky odmítáme, aby se přidávaly další a nové povinnosti.

„Například datové schránky tu existují již 14 let a za dobu jejich existence si 800 tisíc živnostníků nenašlo důvod je zřídit. To ukazuje, že jsou pro ně nepotřebné! A důvod k jejich povinnému zřízení je naprosto absurdní - když to nechcete dobrovolně, tak vám to dáme povinně. To je zjevný projev zvráceného mocenského myšlení poslanců předchozí sněmovny a vysokých úředníků státní správy,“ říká předseda PODB Radomil Bábek. Podnikatelské odbory proto zásadně odmítají povinnost datových schránek a připravily 6 podmínek, za kterých bude digitalizace státní správy efektivní a přínosná pro všechny občany, tedy i živnostníky a podnikatele (přehledně např. ZDE). „O těchto konstruktivních změnách, které zlepší komunikaci státu se všemi občany, tedy i živnostníky a podnikateli, intenzivně jednáme s ministry, vládními úředníky, poslanci i senátory,“ doplňuje předseda PODB Radomil Bábek.

Psali jsme: Radomil Bábek: Malí podnikatelé a živnostníci v HK ČR nikdy zastání neměli a mít nebudou Radomil Bábek: Drtivá většina živnostníků má strach z digitální smršti Radomil Bábek: Vyzýváme ministra vnitra, aby stát začal chránit soukromé informace o podnikatelích a živnostnících Radomil Bábek: Digitalizace státní správy? Čerpadlo na miliardy a bič na živnostníky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.