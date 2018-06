Richard Seemann: Berlín marně čeká na zprávu Londýna k případu Skripal

Z parlamentních kruhů německý veřejno -právní rozhlas zjistil že britská vláda nedodala Merkelové žádné důkazy o ruské odpovědnosti za jedový útok proti bývalému dvojitému agentovi Sergeji Skripalovi a jeho dceři. Tento fakt přednesla spolková vláda na středečním uzavřeném zasedání parlamentního kontrolního výboru spolkového sněmu – Bundestagu.

Pouze bylo konstatováno, že jed nazývaný Novičok je chemickou zbraní , která byla produkována v bývalém Sovětském svazu. Nic jiného britská vláda nepředložila co by dokazovalo, že by Kreml byl odpovědný za atentát. K dispozici je pouze výpověď Julie Skripalové o bolestném uzdravování a informace, že později opustil nemocnici i její otec Sergej. Ošetřující lékaři z nemocnice v Salibury charakterizovali uzdravení Skripalových jako zázrak, protože původní anamnéza počítala s jejich úmrtím. Ani o tom britská vláda nic nepřinesla, stejně tak jako důkazy o odpovědnosti Kremlu za útok na jejich zdraví. Jak poznamenal včera ruský prezident, pokud by byl použit deklarovaný plyn pak by Skripalovi čekala okamžitá smrt.

Přitom tento případ vyvolal dramatické zhoršení diplomatických vztahů mezi Ruskem a četnými prozápadními státy. Po té co britská vláda bez důkazů oznámila že je přesvědčena za útok na Skripala a jeho dceru je zodpovědné Rusko, bylo z 26 evropských zemí, USA, Kanady a členů NATO vypovězeno více jak 140 ruských diplomatů. Bylo to dosud nevídaným zásahem do diplomatických služeb, když k tomu ještě přičteme zrcadlové Ruské protiopatření.

Seriozní německé sdělovací prostředky přitom přinesly informaci, že vzorek jedu Novičok již v devadesátých letech jeden ruský vědec nabídl německé zpravodajské službě BDN. Navíc bylo známo, že tento nervový plyn byl z Ruska vyvezen přinejmenším na Západ a v jakých rukách se nyní nachází je rozporuplné. Skutečností je, že současný postoj britské vlády zatlačil spolkovou vládu do stavu nouze za následné kroky proti Rusku. Vypovězení ruských diplomatů se stále více ukazuje za více než pochybné a přineslo pouze zhoršení vzájemných vztahů. Bylo jen zjištěno o jaký jed se snad jednalo, ale bez jakékoliv důkazu že se na atentátu se podílel Kreml, konstatují německé sdělovací prostředky.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV