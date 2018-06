Richard Seemann: Německo vzpomíná na Kohla v době koaliční krize

Německo vzpomíná Helmuta Kohla (3.4.1930-16.6.2017), který zemřel před rokem shodou okolností v době vrcholící koaliční krize. Stalo se tak po pouhých sto dnech uvedení vlády velké koalice křesťanských stran a sociální demokracie do funkce, jejíž sestavení trvalo více jak půl roku.

V jakém stavu se nyní nachází jasně vyjádřil spolkový ministr vnitra Horst Seehofer když prohlásil o kancléřce Angele Merkelové „už s tou ženou nemůžu pracovat“. Nejde o personální spor, ale o stále rostoucí napětí mezi křesťanskými sesterskými stranami CDU a bavorskou CSU jak řešit zacházení s imigranty. Seehofer spolu se svou stranou CSU prosazuje vracet zpět od hranic běžence, kteří byli již registrováni v jiných zemích, Merkelová tvrdí, že by to neodpovídalo právu Evropské unie. Podle politologů na pozadí tohoto sporu je zájem bavorských sociálů získat co největší podporu před říjnovými zemskými volbami v Bavorsku a zabránit tak protimigrační Alternativy pro Německo strhnout voliče na svou stranu.

Jde o letitou záležitost, která vznikla na vrcholu migrační krize před třemi léty, kdy Merkelová zaujala vůči migrantům pozitivní postoj a Německo zaplavila milionová utečenecká vlna. Ta uklidňovala veřejnost svým heslem „My to zvládneme“, ale postupně vznikem z toho plynoucích potíží a kriminalitě se zvýšil tlak na urychlené vypovídání nežádoucích migrantů. Na nebezpečí pro německou společnost upozornil zesnulý Khol již v dubnu 2016 v době vrcholící migrační krize. Odmítl otevřený přístup Merkelové k přijímání imigrantů v rámci tzv. vítací kultury. Tehdy napsal, že řešení leží v postižených regionech a neleží v Evropě. Ta se nemůže stát novým domovem pro miliony lidí. Tato prorocká slova se dnes snaží řešit vedoucí politici zemí Evropské unie a nyní i Merkelová, která přiznává, že řešení tohoto problémů stanovením kvót pro jednotlivé státy EU se ukázala nerealistickou. Snaží se proto tento problém vyřešit na dvoustranných jednáních se státníky, které v pondělí zahájila setkáním s italským premiérem. Seehofer však nechce dále vyčkávat a chce co nejdříve německé hranice uzavřít před nežádoucími běženci.

K řešení tohoto problému bylo v pondělí svoláno separátní zasedání vrcholových stranických orgánů německých křesťanských stran CDU/CSU v Berlíně a Mnichově. Na nich však nedošlo k vyřešení vzájemného sporu jak zacházet s imigranty, kteří již žádali asyl již v jiných zemí. Bylo pouze dosaženo , že konečné řešení se odkládá do konce tohoto měsíce kdy kancléřka Angela Merkelová se pokusí najít dohodu s CSU. Během této doby se bude snažit projednat otázku migrace v rámci červnového vrcholového zasedání Evropské unie se zeměmi, kterých se tento problém akutně týká. Ministr vnitra Horst Seehofer jednomyslně podporován politiky CSU přistoupil na odložení řešení o čtrnáct dnů . Pokud nebude dosaženo dohody bude vracet od hranic běžence, kteří byli již registrování v jiných zemích.

Předsedkyně sociálních demokratů Andrea Nahlesová žádá od kancléřky Merkelové, aby vzhledem konfliktu mezi křesťanskými stranami svolala vrcholové koaliční jednání. Střet těchto sesterských stran podle jejího názoru škodí pohledu na politiku Německa. Protože jde o rozhodující dny pro Evropu vyvěšuje sociální demokracie na budově své stranické centrály evropskou vlajku na znamení solidarity proti populismu dávající všanc jednotu evropského kontinentu.

Při příležitosti vzpomínky na Helmuta Khola je dobré si připomenout i další jeho varovná slova na adresu Merkelové, kterou uvedl do vládních funkcí. Kritizoval ji za nezvládnutí dluhové krize v eurozóně a její tvrdý postoj vůči Rusku a z toho plynoucí neopatrný postoj v ukrajinské krizi. Ničí Evropu, kterou jsem vybudoval povzdychnul si ke konci svého života „kancléř sjednotitel Německa“, který se jako druhý po Jean Monnetovi stal čestným občanem Evropské unie, kterou spoluvytvářel.

Vyšlo na Vasevec.cz.

